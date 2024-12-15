Деньги уже точно потеряют всю ценность: названо время "обнуления" сбережений россиян - прогноз Михаила Делягина

В преддверии 2025 года растущая инфляция становится серьезной угрозой для финансового благополучия россиян, предупреждает известный экономист Михаил Делягин. Согласно его анализу, представленному агентством DEITA.RU, ключевым фактором, требующим немедленного внимания, является неспособность Центрального банка и Министерства финансов эффективно контролировать инфляционные процессы.

Делягин указывает, что федеральный бюджет, принятый на следующий год, базируется на прогнозе низкой годовой инфляции в размере 4,5%, что значительно ниже ожидаемых реалий. По оценкам правительства, к концу текущего года инфляция достигнет минимум 8%, а скорее всего, и 9%. Это говорит о том, что без срочных мер по стабилизации цен, денежные сбережения граждан продолжат терять в ценности.

По мнению экономиста, для борьбы с инфляцией крайне важно ограничить действия естественных монополий, которые вносят значительный вклад в рост издержек в экономике. Кроме того, Делягин выступает за запрет валютных спекуляций, особенно с операциями в долларах и евро, которые могут дестабилизировать финансовую систему страны.

Эти меры, по словам эксперта, могут помочь предотвратить дальнейшее обесценивание национальной валюты и защитить экономические интересы российских граждан в период нестабильности.