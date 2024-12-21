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Деньги уже скоро потеряют ценность: Михаил Делягин предупредил об "обнулении" сбережений россиян

По мере приближения 2025 года российские эконом...

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По мере приближения 2025 года российские экономисты выражают обеспокоенность по поводу возможных финансовых угроз для сбережений граждан. Основной проблемой, по словам известного экономиста Михаила Делягина, является риск роста инфляции, который может привести к дальнейшему обесцениванию денежных активов населения.

Оценка текущей ситуации
Согласно прогнозам Делягина, опубликованным ИА DEITA.RU, если Центральный банк России и Министерство финансов не примут эффективные меры по контролю инфляции, ситуация может ухудшиться. На данный момент федеральный бюджет на следующий год рассчитан исходя из предположения о низкой годовой инфляции в 4,5%, что значительно ниже текущего уровня в 8-9%.

Риски и предложения
Делягин указывает на то, что одной из ключевых проблем, способствующих росту инфляции, является деятельность естественных монополий, увеличивающих экономические издержки. Он также предлагает запретить валютные спекуляции, особенно с использованием доллара и евро, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию.

Важность адекватной реакции
Эффективность правительственных мер по борьбе с инфляцией окажет значительное влияние на экономическое благополучие граждан. Отсутствие действенного контроля над ростом цен после Нового года может привести к продолжению тенденции обесценивания национальной валюты и, как следствие, сбережений.

Как россиянам защитить свои активы?
В условиях неопределенности эксперты советуют диверсифицировать инвестиции, обращая внимание не только на традиционные банковские продукты, но и на альтернативные варианты, такие как золото или иностранная валюта. Также важно следить за экономическими новостями и быть готовыми к оперативной реакции на изменения в экономической политике страны.

Эти вызовы требуют внимательного рассмотрения и понимания, так как их исход будет иметь долгосрочные последствия для экономической стабильности и благосостояния граждан России.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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