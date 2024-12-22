Деньги уже скоро будут уценены: Михаил Делягин предупредил об "обнулении" сбережений россиян

К началу 2025 года экономическая устойчивость россиян может оказаться под угрозой из-за неконтролируемого роста инфляции. Введущий российский экономист Михаил Делягин выразил опасения по поводу возможного обесценивания национальной валюты, если Центральный банк и Министерство финансов не примут адекватные меры.

Делягин указывает, что прогнозируемая инфляция на 2025 год составляет всего 4,5% согласно федеральному бюджету, однако текущие тенденции говорят о другом. Согласно последним данным, к концу этого года инфляция может достичь отметки в 8-9%. Это значительное отклонение от ожиданий может привести к продолжающемуся падению стоимости рубля.

Экономист подчеркивает важность предпринятия мер для регулирования цен со стороны естественных монополий, которые вносят значительный вклад в общие экономические издержки страны. Кроме того, он предлагает ограничить валютные операции на рынке, что может способствовать стабилизации национальной валюты.

«Для защиты экономики от дальнейших потрясений необходимо срочно реформировать как ценовую политику, так и валютные регуляции», — считает Делягин. Он призывает к введению комплексных мер, которые помогут снизить волатильность рубля и обеспечить финансовую безопасность граждан.

Экспертное мнение подчеркивает необходимость немедленного вмешательства регуляторов для предотвращения возможного кризиса, что несомненно окажет влияние на благосостояние каждого жителя страны, сообщает ИА DEITA.RU.