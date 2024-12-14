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Деньги уже наверняка обесценятся: названо время "обнуления" сбережений россиян - прогноз Михаила Делягина

С приближением 2025 года внимание экономических...

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С приближением 2025 года внимание экономических аналитиков в России обращено к растущей угрозе инфляции, которая может серьезно подорвать стоимость национальной валюты и сбережений граждан. Михаил Делягин, признанный экономист, выразил обеспокоенность по поводу текущих экономических тенденций и их возможных последствий для экономики страны.

Делягин подчеркнул, что основной проблемой является оптимистичное предположение правительства о низком уровне инфляции в бюджете на следующий год, предусматривающем инфляцию всего в 4,5%. Тем временем, по оценкам правительства, реальная инфляция к концу текущего года может достичь 8-9%. Если эта тенденция сохранится и после нового года, россияне могут столкнуться с дальнейшим обесцениванием своих денежных активов.

Экономист высказывает мнение, что для контроля инфляции необходимо принять меры по ограничению влияния естественных монополий, которые вносят значительный вклад в увеличение экономических издержек, и предложил запретить спекуляции на валютном рынке с долларом и евро.

Также стало известно о предупреждении от главы Центрального банка Эльвиры Набиуллиной о планах на изменение ключевой процентной ставки, что является частью стратегии банка по борьбе с инфляцией. Эти действия направлены на стабилизацию финансовой системы и предотвращение возможного кризиса, который может негативно сказаться на экономическом благополучии страны, пишет ИА DEITA.RU.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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