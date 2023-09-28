Деньги сдирают с жильцов за одну услугу ЖКХ: россияне платят и не подозревают

Россияне, как выяснилось, незаконно платят за одну из коммунальных услуг. При этом многие даже не подозревают об этом. Благодаря работе прокуратуры, удалось установить сей плачевный факт.

В Тамбовской области жители начали получать в квитанциях счета со странной графой. С них брали за уборку лестничных клеток.

В прокуратуре пришли к выводу, что ЖК РФ такой платы не подразумевает, так как плата за данную услугу относится к категории содержания общедомового имущества.

По настоянию надзорного ведомства деньги, взятые незаконно, гражданам вернули, странную строку из коммунальных квитанций устранили.

Если вам кажется, что с вас тоже берут незаконно ту или иную оплату, надо обратиться в прокуратуру, Жилинспекцию или сразу в суд.