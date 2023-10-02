Деньги придется вносить заранее: россиян огорошили новым решением в сфере ЖКХ

Россиян ждет новшество - за отопление теперь придется платить дополнительно на протяжении всего года, а не только в отопительный зона.

Если в дома есть счетчики тепла, то вариантов два: можно платить только тогда, когда тепло фактически дают, а можно планомерно распределять платежи на целый календарный год.

Во втором случае поставщики тепловой энергии делают корректировку расчетов на основе погоды и основных показателей предыдущего года. Однако если температура будет ниже прогноза, доплачивать за отопление жильцам придется.

По словам замглавы думского комитета по ЖКХ Светланы Разворотневой, инициатива не слишком нравится россиянам.

Депутаты предлагают поделить корректированный платеж на равные 12 частей и выплаты принимать ежемесячно, а для учета погодных условий предложено брать не годовой интервал, а ситуацию за 3-5 последние лет.

Пока новая схема оплаты "откатывается" на москвичах. Если система покажет эффективность, ее могут масштабировать на всю страну.