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Деньги обесценятся уже точно: названы сроки «обнуления» сбережений россиян

как девальвация рубля может повлиять на сбереже...

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Накопления и доходы граждан обесцениваются не только из-за инфляции. Важным механизмом «обнуления» сбережений и зарплат является девальвация национальной валюты.

Эксперты объясняют, что это явление приводит к росту цен на товары иностранного производства, поскольку повышение курса зарубежной валюты заставляет российским поставщиков тратить больше рублей для закупки товаров и сырья.

Когда рубль дешевеет, производители и посредники вынуждены нести дополнительные расходы, которые они, как правило, перекладывают на конечного покупателя. В результате этого бизнес сохраняет свою норму прибыли, но за счёт повышения цен. Таким образом, за снижение стоимости национальной валюты расплачиваются обычные граждане, чьи доходы и сбережения теряют свою покупательную способность.

Согласно прогнозам специалистов, девальвация рубля неизбежна в ближайшие месяцы. Властям, возможно, придётся пойти на этот шаг с целью пополнения федерального бюджета. Текущий курс рубля в районе 77-78 рублей за доллар — это аномалия, которая не может долго удерживаться. Аналитики прогнозируют, что в июне и июле рубль начнёт слабеть.

Как только курс доллара снова пойдёт вверх, цены на продукты и другие товары в магазинах начнут расти. Это приведёт к тому, что доходы и сбережения граждан начнут «сгорать» или «обнуляться», теряя свою покупательную способность, сообщает dzen.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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