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Деньги обесценятся, это уже точно: названы сроки «обнуления» сбережений россиян

Девальвация рубля — это не только результат инф...

rost.media

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Как девальвация рубля влияет на сбережения и доходы граждан

Помимо инфляции, важным фактором обесценивания сбережений и доходов является девальвация национальной валюты. Эксперты объясняют, что этот процесс ведет к росту цен на иностранные товары, так как повышение курса зарубежных валют заставляет российские компании тратить больше рублей для закупки импортных товаров и сырья.

Как девальвация влияет на цены и покупательную способность

Когда рубль дешевеет, производители и посредники сталкиваются с дополнительными расходами, которые они, как правило, перекладывают на конечного потребителя. Это позволяет бизнесу сохранять свою прибыль, но с повышением цен на товары и услуги. В результате, за счет роста цен, обычные граждане теряют покупательную способность своих доходов и сбережений.

Прогнозы на ближайшие месяцы

Специалисты прогнозируют, что девальвация рубля неизбежна в ближайшие месяцы. Власти могут принять этот шаг для пополнения федерального бюджета. Текущий курс рубля в районе 77-78 рублей за доллар считается аномальным, и не может долго удерживаться. Аналитики прогнозируют, что в июне и июле рубль начнёт слабеть.

Последствия для граждан

Как только курс доллара вновь начнёт расти, цены на продукты и другие товары в магазинах поднимутся. Это приведёт к тому, что доходы и сбережения граждан потеряют свою покупательную способность, а их реальная ценность начнёт уменьшаться.

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