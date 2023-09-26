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Деньги надо будет вернуть: СФР сделал важное заявление для пенсионеров по пенсии в октябре

Деньги надо будет вернуть: СФР сделал важное заявление для пенсионеров по пенсии в октябре

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Пенсионеры могут лишиться уже полученных в качестве выплат средств, но только при наступлении особых обстоятельств.

Выплаты прекращаются на инвалида или иждивенца, который стал совершеннолетним и окончил обучение по очной форме.

В Перми не так давно привлекли к ответственного человека, не заявившего в СФР об окончании учебы, что стало причиной ошибочного начисления ему более 90 тысяч рублей от государства без оснований на это.

"Суд постановил возвратить избыточно начисленные 53 903 рубля по пенсии, 26 704 рубля как федеральную доплату и 10 000 рублей в виде единовременной выплаты".

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