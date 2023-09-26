Деньги надо будет вернуть: СФР сделал важное заявление для пенсионеров по пенсии в октябре

Пенсионеры могут лишиться уже полученных в качестве выплат средств, но только при наступлении особых обстоятельств.

Выплаты прекращаются на инвалида или иждивенца, который стал совершеннолетним и окончил обучение по очной форме.

В Перми не так давно привлекли к ответственного человека, не заявившего в СФР об окончании учебы, что стало причиной ошибочного начисления ему более 90 тысяч рублей от государства без оснований на это.