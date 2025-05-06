День Победы: современные фильмы о Великой Отечественной войне

По прошествии десятилетий Великая Отечественная война остается одной из центральных тем в российском кино. Современные режиссеры ищут язык, чтобы говорить о сложных и трагических страницах нашей истории с новыми поколениями. К 80-летию Великой Победы совместно с онлайн-кинотеатром KION от экосистемы МТС собрали современные российские фильмы о войне.

«Девятаев» (2021) (12+)

Пленного советского летчика Михаила Девятаева ставят перед выбором: воевать на стороне фашистов или умереть в концлагере. Герой идет своим путем и готовит авиапобег. Это, как ни странно, реальная история, но совместная работа Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова не похожа на байопик или реконструкцию исторических событий. В первую очередь это динамичный, почти фантастический боевик, по устройству напоминающий видеоигру — фильм ярко переосмыслил военную героику через современный киноязык. Кроме того, это был и формальный эксперимент: «Девятаев» существует в виде двухчасового полнометражного фильма и специально смонтированного веб-сериала KION для просмотра в вертикальном режиме на смартфоне.

«Калашников» (2020) (18+)

Биографическая драма режиссера Константина Буслова о Калашникове, создателе самого известного в мире автомата. Солдат Михаил Калашников чудом выживает в страшной битве и, не успев оправиться от ранения, уже в тылу задается вопросом: как усовершенствовать то несовершенное стрелковое оружие, что было на тот момент в арсенале советской армии. Поиски инженерных решений затянутся на годы, и не в последнюю очередь из-за того, что в слесаря-самоучку с Алтая никто особо не верит, кроме любимой женщины. «Калашников» с Юрой Борисовым в главной роли устроен как нечто среднее между советской производственной драмой и голливудскими байопиками про «историю одного успеха».

«Первый Оскар» (2022) (12+)

Фильм Сергея Мокрицкого вдохновлен историей создания документального фильма «Разгром немецких войск под Москвой», который получил первую в истории СССР премию «Оскар» в 1943 году. Герои картины — молодые фронтовые операторы, отправленные на передовую снимать документальные кадры. Перед ними встают этические и физические испытания: как не потерять человеческое в нечеловеческих условиях и что важнее — выжить самому или запечатлеть правду? «Первый Оскар» — это история о кино внутри войны, о молодых энтузиастах, которые воевали не с оружием, а с камерой в руках. Фильм затрагивает тему памяти и того, как она формируется через объектив.

«Т-34» (2018) (12+)

Экипаж танка попадает в плен. Теперь они — узники концлагеря, сбежать из которого удастся на взятом немцами как трофей новейшем советском танке. Снятый режиссером «Бригады» военный фильм запоминается на редкость проработанными экшен-сценами, созданными, по словам реальных экспертов дела, с большим и точнейшим знанием танкового боя. А также сработанным актерским ансамблем, голливудской выделкой и молодецкой удалью. Так что не стоит сильно удивляться, что «Т-34» пользовался большим успехом не только в российском, но и, например, японском прокате, а среди его поклонников оказался и знаменитый геймдизайнер Хидео Кодзима.

«Брестская крепость» (2010) (18+)

Эпическая драма о первых днях Великой Отечественной войны и героической обороне Брестской крепости, которая стала одним из символов советского сопротивления. Фильм показывает несколько линий обороны, а повествование ведется от лица Саши Акимова, подростка, ставшего свидетелем и участником событий. Реконструировать одну из самых героических и одновременно ужасающих страниц военной истории было сложнейшей задачей, и авторы с ней, как считается, справились, избежав при этом «чернухи». Военная драма Александра Котта на долгие годы стала эталоном современного российского военно-патриотического кино — негласным каноном (или, другими словами, референсом) того, как должен быть написан, сыгран, озвучен и подан зрителю фильм о Великой Отечественной.

«28 панфиловцев» (2016) (18+)

Одна из самых обсуждаемых и патриотически заряженных картин о Великой Отечественной войне последних лет. Снятый преимущественно на народные деньги, фильм режиссерского дуэта Кима Дружинина и Андрея Шальопы реконструирует легендарный бой у разъезда Дубосеково, где 28 бойцов стрелковой дивизии под командованием генерала Панфилова остановили колонну немецких танков. Несмотря на исторические споры о реальности этого эпизода, фильм делает ставку на миф как формирующий элемент национального самосознания. Вдохновленная советскими памятниками героям войны, картина перенесла эту монументальность в киноязык, сохранив также преемственность по отношению к советской традиции военного кино.