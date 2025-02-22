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Демобилизация в России в 2025 году: кого могут отправить домой?

В преддверии 2025 года Министерство обороны Рос...

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В преддверии 2025 года Министерство обороны России анонсировало значительные изменения в структуре вооружённых сил: планируется демобилизация около 150 тыс. военнослужащих и отправка в отпуск ещё 200 тыс. Это решение вызвало обширное обсуждение среди экспертов и в медиа, как в России, так и за рубежом.

По словам известного российского политолога Александра Чугая, эти меры не только не ухудшат, но и потенциально укрепят боеспособность армии за счёт увеличения числа добровольцев, заключающих контракты на службу.

«Тенденция к увеличению числа контрактников сохраняется, и это компенсирует необходимость в привлечении дополнительных сил», — отметил Чугай.

В последние годы наблюдается рост числа добровольцев, желающих служить в армии. Если в 2023 году количество контрактников составляло около 300 тыс. человек, то к 2024 году этот показатель вырос до приблизительно 440 тыс. Это подчёркивает уверенность в том, что текущие силы достаточны для выполнения всех поставленных перед вооружёнными силами задач.

На западе данная тема часто представляется в контексте возможной паники и нестабильности, однако по данным российских официальных источников, ситуация выглядит иначе. Согласно планам, большое количество военнослужащих получат возможность восстановить свои силы в отпуске, что также важно для поддержания морального духа и эффективности армии.

Эксперты уверены, что такие меры позволят более гибко управлять ресурсами армии и обеспечивать её готовность к выполнению боевых задач на высоком уровне, несмотря на общую ротацию личного состава, пишет neva.today.

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