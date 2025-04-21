Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Декабристу в мае — обязательно: всего одна пипетка под корень — и шлюмбергера выпустит облако тропических цветов

В мае начинается активный рост декабриста — сам...

immunocap.ru

Подписаться на Дзен.канал

Шлюмбергера, больше известная как декабрист, радует пышным цветением в разгар зимы, но готовиться к нему начинает задолго до холодов.

Уже в мае у растения начинается активный рост — удлиняются побеги, появляются новые отростки. Именно от их количества напрямую зависит обилие цветков в декабре.

Весенний уход: время подкормки

С началом вегетационного сезона декабристу особенно нужна поддержка. Опытные цветоводы рекомендуют применять удобрение на основе сульфата магния. Это простое средство помогает нарастить зелёную массу, укрепить корневую систему и заложить основу будущего цветения.

Как правильно подкармливать шлюмбергеру

Раствор готовится легко: четверть чайной ложки сульфата магния растворяют в одном литре тёплой воды. Полив следует проводить под корень по предварительно подсушенной почве. Важно соблюдать чередование: одну неделю — подкормка, следующую — простой полив чистой водой. Такой график стоит поддерживать в течение месяца.

Этот простой приём поможет растению вырасти крепким и порадовать вас в декабре яркими цветами, сообщает krasnoyarskmedia.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Казанский священник рассказал, какие ошибки совершают прихожане накануне Пасхи

Интересное в Казани

день назад

Когда трагедия сталкивается с деловыми стандартами: основатель ритуальной компании поделился мнением о ценах на похороны в Казани

средство от тараканов безопасное для животных

Лонгриды

17 часов назад

Какие льготы положены многодетным в Татарстане и почему их всё равно не хватает?

Не у нас

17 часов назад

В Ульяновске испытали вакцину, способную защитить от всех болезней

обучения груминга отзывы в Москве

Не у нас

17 часов назад

Ученые нашли под землей экосистему тяжелее всего человечества

Новости Казани

17 часов назад

В Казани отменили выступление Ирины Хакамады из-за эвакуации ТЦ Korston

Новости Татарстана

2 часа назад

В Мензелинском районе произошло смертельное ДТП

Новости Казани

день назад

Депутат молпарламента Татарстана Агадуллин продал свой Mustang за 3 млн рублей
Новости Татарстана
день назад

Ирина Волынец предложила ввести обязательную медиацию для разводящихся семей

Как объяснила Волынец, её предложение заключает...

Не у нас

4 минуты назад

В Италии мужчина умер из-за ветчины

Новости Казани

час назад

Стали известны подробности о ДТП с квадроциклом под Казанью, где погиб ребенок

Новости Казани

4 часа назад

В здании ИУЭФ проводится эвакуация

Новости Казани

4 часа назад

Возле «Ак Барс Арены» в Казани нашли тело женщины
Возбуждено дело по факту ДТП на трассе Казань–Ш...
Новости Казани
час назад

Возбуждено дело по факту ДТП на трассе Казань–Шемордан, в котором погиб ребенок

Не у нас

4 часа назад

Ученые назвали самое лучшее время для здорового сна

Новости Татарстана

5 часов назад

Жителям Татарстана рассказали, как сэкономить на путешествии поездом

Новости Казани

5 часов назад

Подвальное укрытие в Казани попало под «приватизацию» частников
Ваш дом мечты начинается здесь: проверенные под...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Ваш дом мечты начинается здесь: проверенные подрядчики и материалы для строительства в Казани