Декабристу в мае — обязательно: всего одна пипетка под корень — и шлюмбергера выпустит облако тропических цветов

Шлюмбергера, больше известная как декабрист, радует пышным цветением в разгар зимы, но готовиться к нему начинает задолго до холодов.

Уже в мае у растения начинается активный рост — удлиняются побеги, появляются новые отростки. Именно от их количества напрямую зависит обилие цветков в декабре.

Весенний уход: время подкормки

С началом вегетационного сезона декабристу особенно нужна поддержка. Опытные цветоводы рекомендуют применять удобрение на основе сульфата магния. Это простое средство помогает нарастить зелёную массу, укрепить корневую систему и заложить основу будущего цветения.

Как правильно подкармливать шлюмбергеру

Раствор готовится легко: четверть чайной ложки сульфата магния растворяют в одном литре тёплой воды. Полив следует проводить под корень по предварительно подсушенной почве. Важно соблюдать чередование: одну неделю — подкормка, следующую — простой полив чистой водой. Такой график стоит поддерживать в течение месяца.

Этот простой приём поможет растению вырасти крепким и порадовать вас в декабре яркими цветами, сообщает krasnoyarskmedia.