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«Декабрь и январь всех подставят»: синоптики сказали к чему готовиться

«Декабрь и январь всех подставят»: синоптики сказали к чему готовиться

Фото: открытые источники

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Российские синоптики рассказали о капризах погоды, которые ожидаются в РФ в декабре и январе. В ряде регионов ситуация будет сложная, отметил ведущий специалист "Фобоса" Евгений Тишковец.

По словам эксперта, зима не будет похожа на стандартную климатическую русскую зиму.

Главное - осадков будет очень много. От них на стенку полезут жители Приморья, Сахалина, Камчатки, Урала и Сибири. Тут всех завалит снегом с головой.

В то же время декабрь и январь будут аномально теплыми, а потому в центральной России возможны периодические переходы от дождя к снегу и обратно, ледяные дожди сильно осложнят жизнь россиян.

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