Декабрь, январь и февраль будут аномальными синоптики сказали, к чему готовиться

Российские синоптики обещали аномальную зиму, причем, все месяцы сезона будут далеки от климатической нормы. Погода словно сойдет с ума, пишет PRIMPRESS.

Периоды морозов могут чередоваться с периодами оттепели, а потому ледяные дожди и страшная гололедица станут постоянными спутниками жителей многих регионов страны.

Ведущий специалист "Фобоса" Евгений Тишковец считает, что на традиционную зиму рассчитывать не стоит. Эль-Ниньо нарушает течения в мировом океане, он наберет силу и подарит России малоприятный зимний сезон.

Будет достаточно тепло. В декабре, считает эксперт, температура будет выше на 2 градуса, чем считается нормой. Январь может быть теплее на 3-4 градуса. Февраль покажет превышение норм на 4-5 градусов.

Зимняя погода будет отличаться конрастностью. Частые оттепели и периоды похолоданий приведут к ледяным дождям.