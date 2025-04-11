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Даже твердый грунт станет черноземом: рассыпаем 2 ведра по участку — лучше КАМАЗа навоза

Простой способ улучшить тяжёлую почву на участк...

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Не на каждом дачном участке можно найти рыхлую и плодородную почву — в некоторых местах земля настолько тяжёлая, что с ней сложно работать. Однако опытные огородники делятся простым и эффективным способом, как исправить ситуацию.

Поможет самый обычный пенопласт. Его можно измельчить самостоятельно или купить готовые гранулы в хозяйственном магазине. Весной, перед тем как перекапывать грядки, просто равномерно рассыпьте крошку пенопласта по поверхности земли.

Такой метод делает грунт более воздушным: улучшается циркуляция воздуха и проникновение воды. Это создаёт благоприятные условия для роста растений — влага лучше достигает корней, а сами корни могут свободно развиваться. В результате повышается урожайность.

Попробуйте этот лайфхак на своём участке и оцените результат уже в первом сезоне, сообщает yakutiamedia.

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