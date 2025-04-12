Даже твердый грунт превратится в чернозем: рассыпаем 2 ведра по участку — лучше КАМАЗа навоза

Не у каждого садовода есть плодородная почва на участке — иногда земля напоминает камень. Однако эту проблему можно решить, зная один полезный лайфхак, которым поделился автор блога "Записки огородницы".

Речь идет о пенопласте. Чтобы улучшить почву, достаточно раскрошить пенопласт в мелкую крошку. Если у вас нет времени, можно купить гранулы пенопласта в магазине.

Весной, перед перекопкой огорода, рассыпьте пенопласт по участку. Он сделает землю более воздухопроницаемой, что повысит её плодородие. При поливе вода будет лучше проникать в почву, а корни растений смогут свободно развиваться. Попробуйте этот способ для улучшения почвы на вашем участке.