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Даже твердый грунт окажется черноземом: рассыпаем 2 ведра по участку — лучше КАМАЗа навоза

Не каждый дачник может похвастаться мягкой и пл...

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Не каждый дачник может похвастаться мягкой и плодородной землёй на участке. Бывает, что грунт настолько плотный, что работать с ним — одно мучение. Но есть простой и нестандартный способ это исправить — с помощью обычного пенопласта.

Советом поделился автор блога «Записки огородницы». Оказывается, если раскрошить пенопласт в мелкие кусочки и добавить его в землю перед перекопкой, почва станет гораздо легче и «дышащей». Можно не заморачиваться с измельчением вручную — в магазинах продаются готовые гранулы пенопласта.

Весной, перед тем как перекапывать грядки, просто рассыпьте пенопласт по поверхности участка. Он улучшит структуру почвы: вода при поливе будет лучше впитываться, корни растений — свободнее развиваться, а воздух — легче проникать внутрь.

Такой лайфхак может стать настоящей находкой для тех, кто устал бороться с тяжёлым грунтом. Попробуйте, и земля на участке станет гораздо приятнее в работе — и щедрее на урожай, пишет yakutiamedia.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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