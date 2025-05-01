Даже старые подушки запахнут свежестью: один метод от пыли, пота и изношенности

Чистые подушки — крепкий сон: как правильно ухаживать за ними в 2025 году

Подушки — это не просто часть постельного белья, а важный компонент нашего ежедневного комфорта. Со временем они собирают пыль, пот и бактерии, что может плохо сказываться на самочувствии. Чтобы спать спокойно и дольше пользоваться любимыми подушками, важно правильно за ними ухаживать. Ниже — простые советы по их стирке.

Что нужно сделать перед стиркой

Для начала внимательно прочитайте информацию на ярлыке — там указаны условия стирки и подходящие средства. Если на подушке есть дырки, их стоит зашить, чтобы наполнитель не рассыпался. Затем удалите пыль с поверхности — это можно сделать пылесосом или щёткой. Если есть пятна, обработайте их специальным средством до стирки.

Подбор режима в зависимости от наполнителя

Синтетика (синтепон, полиэстер): такие подушки можно стирать в машине при 40°C, выбрав режим для синтетических тканей.

Натуральный наполнитель (пух, перо): подойдут деликатные настройки стиральной машины и температура не выше 30°C. При отсутствии подходящей программы — стирайте вручную.

Чем стирать

Используйте мягкие жидкие средства, предназначенные для деликатных тканей. Они легко вымываются и не портят наполнитель. Не добавляйте отбеливатели и кондиционеры — они могут повредить ткань и вызвать аллергию.

Полоскание и отжим

Полоскание должно быть особенно тщательным — остатки порошка могут раздражать кожу. Лучше включить дополнительное полоскание или промыть подушку вручную несколько раз. Отжим должен быть бережным — на низких оборотах или руками, чтобы не повредить наполнитель.

Как сушить

На улице: сушите в тени, не под прямыми лучами солнца, и не забывайте время от времени взбивать подушку, чтобы она сохранила форму.

В сушилке: включайте деликатный режим с низкой температурой. Положите внутрь сушилки теннисные мячики или специальные шарики — они помогут равномерно распределить наполнитель.

Важно: убедитесь, что подушка полностью просохла, иначе внутри может появиться плесень.

Заключение

Регулярная стирка подушек помогает сохранить их в чистоте, защищает от аллергенов и делает сон действительно комфортным. Придерживайтесь этих простых правил — и подушки будут радовать вас свежестью и удобством долгие годы.