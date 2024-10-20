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Даже старые подушки будут свежи: одна хитрость от пота и изношенности

Чтобы ваша постель всегда оставалась приятной н...

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Чтобы ваша постель всегда оставалась приятной на ощупь и свежей, не обязательно покупать новые подушки. Существует простой способ, который поможет избавиться от неприятного запаха пота и следов длительного использования. Этот метод не только экономичен, но и экологичен, поскольку позволяет продлить жизнь постельным принадлежностям.

Ключ к свежести — в обычной стирке с добавлением уксуса и соды

Начните с того, что тщательно проверьте ярлыки на ваших подушках, чтобы убедиться, что они подлежат стирке. Затем приготовьте раствор: в машинку для стирки добавьте половину чашки пищевого уксуса и столько же пищевой соды. Уксус поможет нейтрализовать запахи и дезинфицировать ткань, а сода эффективно справится с жирными пятнами и поверхностной грязью.

Стадии стирки

  1. Выберите деликатный режим стирки с холодной водой, чтобы не повредить наполнитель.
  2. Добавьте уксус в отсек для моющего средства и соду — в отсек для предварительной стирки.
  3. После завершения стирки хорошо прополощите подушки, чтобы избавиться от остатков средств.

Сушка — важный этап

Для сушки подушек лучше всего использовать режим с низкой температурой в сушильной машине или оставить их сохнуть на свежем воздухе. Если решите воспользоваться сушильной машиной, добавьте несколько теннисных мячиков в барабан. Они помогут восстановить форму подушек и равномерно распределить наполнитель.

Применение этого метода не только вернёт подушкам их первозданную свежесть, но и продлит срок их службы, позволяя вам наслаждаться комфортом без лишних затрат. Это простое решение сделает вашу постель не только чистой, но и гипоаллергенной.

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