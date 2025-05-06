Даже самые старые подушки запахнут свежестью: одна хитрость от пыли, пота и изношенности

Почему важно стирать подушки?

Со временем в подушках скапливаются:

Пыль и пылевые клещи

Пот, жир и омертвевшие клетки кожи

Грибки, плесень и аллергены

Игнорирование чистки может вызвать проблемы с кожей, дыханием и сном.

Подготовка к стирке

Перед тем как стирать:

Изучите ярлык — на нём указан подходящий режим

Зашейте повреждения

Очистите пыль (пылесос, выбивалка)

Обработайте пятна пятновыводителем

Как стирать разные подушки?

Синтетические (полиэстер, синтепон):

Машинная стирка при 30–40 °C

Режим: «Синтетика»

Лёгкий отжим

Пух и перо:

Стирка при температуре не выше 30 °C

Режим «Пух/Перо» или вручную

Мягкий отжим или без него

Какое средство выбрать?

Жидкое средство для деликатных тканей

Без отбеливателей и кондиционеров

Обязательно дополнительное полоскание — чтобы избежать аллергии

Как сушить подушки?

На воздухе:

В тени

На горизонтальной поверхности

Переворачивайте и взбивайте

В сушильной машине:

Низкая температура

Деликатный режим

Добавьте теннисные мячики — чтобы не слипался наполнитель

Перед использованием убедитесь, что подушка полностью высохла — иначе появится плесень.

Как часто нужно стирать подушки?

Синтетические — раз в 3–4 месяца

Пуховые — раз в 6 месяцев

Наволочки — раз в неделю

Чистая подушка — залог спокойного сна.

Уделите немного времени уходу — и просыпайтесь бодрыми каждый день.