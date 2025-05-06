Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Даже самые старые подушки запахнут свежестью: одна хитрость от пыли, пота и изношенности

Подушка может стать источником пыли, грибка и а...

YouTube

Подписаться на Дзен.канал

Почему важно стирать подушки?

Со временем в подушках скапливаются:

  • Пыль и пылевые клещи
  • Пот, жир и омертвевшие клетки кожи
  • Грибки, плесень и аллергены

Игнорирование чистки может вызвать проблемы с кожей, дыханием и сном.

Подготовка к стирке

Перед тем как стирать:

  • Изучите ярлык — на нём указан подходящий режим
  • Зашейте повреждения
  • Очистите пыль (пылесос, выбивалка)
  • Обработайте пятна пятновыводителем

Как стирать разные подушки?

  • Синтетические (полиэстер, синтепон):

Машинная стирка при 30–40 °C

Режим: «Синтетика»

Лёгкий отжим

  • Пух и перо:

Стирка при температуре не выше 30 °C

Режим «Пух/Перо» или вручную

Мягкий отжим или без него

Какое средство выбрать?

  • Жидкое средство для деликатных тканей
  • Без отбеливателей и кондиционеров
  • Обязательно дополнительное полоскание — чтобы избежать аллергии

Как сушить подушки?

На воздухе:

  • В тени
  • На горизонтальной поверхности
  • Переворачивайте и взбивайте

В сушильной машине:

  • Низкая температура
  • Деликатный режим
  • Добавьте теннисные мячики — чтобы не слипался наполнитель

Перед использованием убедитесь, что подушка полностью высохла — иначе появится плесень.

Как часто нужно стирать подушки?

  • Синтетические — раз в 3–4 месяца
  • Пуховые — раз в 6 месяцев
  • Наволочки — раз в неделю
  • Чистая подушка — залог спокойного сна.

Уделите немного времени уходу — и просыпайтесь бодрыми каждый день.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

19 часов назад

Ученые Гарварда назвали год начала всех бед в истории человечества

Не у нас

день назад

У Марианской впадины выловили неизвестное науке существо

сколько стоит потравить клопов

Не у нас

день назад

Ученые омолодили кожу 53-летней женщины до состояния 23-летней

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Новая квартира от 3,8 млн: куда переехать в Казани

бизнес-коучинг в Самаре

Новости Татарстана

день назад

Жителям Татарстана объяснили, что засчитывается в трудовой стаж, кроме работы

Новости Татарстана

8 часов назад

На территории Татарстана объявили опасность атаки беспилотников

Новости Татарстана

день назад

Андрей Рюхов назначен новым замминистра образования и науки Татарстана

Новости Казани

8 часов назад

Жительница Казани продает кота за 3 млн рублей из-за ипотеки
Новости Казани
2 дня назад

Марафон в Казани выиграли россиянин и кенийка

Дмитрий Неделин из Пензы стал безусловным лидер...

Не у нас

час назад

В России создали уникальную базу данных о веществах, влияющих на сон и биоритмы

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане ограничат продажу алкоголя в честь 80-летия Победы

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков

Не у нас

3 часа назад

«Яндекс» отключит рекламу 9 мая и предложит тематические подборки ко Дню Победы
В Казани отреставрируют башню Сююмбике и Северн...
Новости Казани
6 часов назад

В Казани отреставрируют башню Сююмбике и Северный корпус почти за 57 млн рублей

Новости Татарстана

3 часа назад

В Нижнекамске открылся первый центр пробации для бывших заключенных

Новости Татарстана

6 часов назад

В Заинском районе высадили яблони в честь участников СВО и ветеранов

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане отремонтируют три школы за 301,5 млн рублей
Не отель и не съемная квартира: рассказываем о ...
Интересное в Казани
6 дней назад

Не отель и не съемная квартира: рассказываем о небанальной локации в Казани, где могут остановиться туристы