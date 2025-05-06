Даже самые старые подушки запахнут свежестью: одна хитрость от пыли, пота и изношенности
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Почему важно стирать подушки?
Со временем в подушках скапливаются:
- Пыль и пылевые клещи
- Пот, жир и омертвевшие клетки кожи
- Грибки, плесень и аллергены
Игнорирование чистки может вызвать проблемы с кожей, дыханием и сном.
Подготовка к стирке
Перед тем как стирать:
- Изучите ярлык — на нём указан подходящий режим
- Зашейте повреждения
- Очистите пыль (пылесос, выбивалка)
- Обработайте пятна пятновыводителем
Как стирать разные подушки?
- Синтетические (полиэстер, синтепон):
Машинная стирка при 30–40 °C
Режим: «Синтетика»
Лёгкий отжим
- Пух и перо:
Стирка при температуре не выше 30 °C
Режим «Пух/Перо» или вручную
Мягкий отжим или без него
Какое средство выбрать?
- Жидкое средство для деликатных тканей
- Без отбеливателей и кондиционеров
- Обязательно дополнительное полоскание — чтобы избежать аллергии
Как сушить подушки?
На воздухе:
- В тени
- На горизонтальной поверхности
- Переворачивайте и взбивайте
В сушильной машине:
- Низкая температура
- Деликатный режим
- Добавьте теннисные мячики — чтобы не слипался наполнитель
Перед использованием убедитесь, что подушка полностью высохла — иначе появится плесень.
Как часто нужно стирать подушки?
- Синтетические — раз в 3–4 месяца
- Пуховые — раз в 6 месяцев
- Наволочки — раз в неделю
- Чистая подушка — залог спокойного сна.
Уделите немного времени уходу — и просыпайтесь бодрыми каждый день.
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