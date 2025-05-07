Даже самые грязные подушки запахнут свежестью: одна хитрость от пыли, пота и изношенности
dzen.ru
Подушка может казаться чистой, но внутри неё — настоящий «зоопарк».
Со временем в ней накапливаются пыль, пот и микроорганизмы, которые влияют на ваше самочувствие и качество сна.
Что скапливается в подушках?
- Пыль и пылевые клещи
- Пот, жир и омертвевшие клетки кожи
- Грибки, плесень, аллергены
Игнорирование чистки может вызвать:
- высыпания и раздражение кожи
- ухудшение дыхания
- бессонницу и усталость
Подготовка к стирке
Перед тем как отправить подушку в машинку, сделайте следующее:
- Изучите ярлык — там указан допустимый режим стирки
- Зашейте мелкие повреждения
- Очистите подушку от пыли: пылесосом или выбивалкой
- Обработайте пятна пятновыводителем
Как стирать подушки разных видов
- Синтетические (полиэстер, синтепон):
Машинная стирка: 30–40 °C
Режим: «Синтетика»
Отжим: лёгкий
- Пуховые / с пером:
Температура: не выше 30 °C
Режим: «Пух/Перо» или стирка вручную
Отжим: мягкий или без отжима вообще
Какое средство использовать?
- Жидкое средство для деликатных тканей
- Без отбеливателей и кондиционеров
- Обязательно дополнительное полоскание, чтобы избежать остатков химии и аллергии
Как сушить подушки правильно?
- На воздухе:
В тени, не на солнце
Горизонтально, с переворачиванием и взбиванием
- В сушильной машине:
Температура: низкая
Режим: деликатный
Добавьте теннисные мячики — они помогут равномерно высушить наполнитель
Перед использованием убедитесь, что подушка полностью сухая — иначе заведётся плесень!
Как часто нужно стирать подушки?
- Синтетические — 1 раз в 3–4 месяца
- Пуховые — каждые 6 месяцев
- Наволочки — каждую неделю
Чистая подушка = крепкий и здоровый сон
Подушка — это то, с чем вы проводите треть своей жизни. Уделите ей внимание, и ваш организм скажет спасибо.
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