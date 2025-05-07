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Даже самые грязные подушки запахнут свежестью: одна хитрость от пыли, пота и изношенности

В подушках скапливаются клещи, плесень и аллергены

dzen.ru

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Подушка может казаться чистой, но внутри неё — настоящий «зоопарк».

Со временем в ней накапливаются пыль, пот и микроорганизмы, которые влияют на ваше самочувствие и качество сна.

Что скапливается в подушках?

  • Пыль и пылевые клещи
  • Пот, жир и омертвевшие клетки кожи
  • Грибки, плесень, аллергены

Игнорирование чистки может вызвать:

  • высыпания и раздражение кожи
  • ухудшение дыхания
  • бессонницу и усталость

Подготовка к стирке

Перед тем как отправить подушку в машинку, сделайте следующее:

  • Изучите ярлык — там указан допустимый режим стирки
  • Зашейте мелкие повреждения
  • Очистите подушку от пыли: пылесосом или выбивалкой
  • Обработайте пятна пятновыводителем

Как стирать подушки разных видов

  • Синтетические (полиэстер, синтепон):

Машинная стирка: 30–40 °C

Режим: «Синтетика»

Отжим: лёгкий

  • Пуховые / с пером:

Температура: не выше 30 °C

Режим: «Пух/Перо» или стирка вручную

Отжим: мягкий или без отжима вообще

Какое средство использовать?

  • Жидкое средство для деликатных тканей
  • Без отбеливателей и кондиционеров
  • Обязательно дополнительное полоскание, чтобы избежать остатков химии и аллергии

Как сушить подушки правильно?

  • На воздухе:

В тени, не на солнце

Горизонтально, с переворачиванием и взбиванием

  • В сушильной машине:

Температура: низкая

Режим: деликатный

Добавьте теннисные мячики — они помогут равномерно высушить наполнитель

Перед использованием убедитесь, что подушка полностью сухая — иначе заведётся плесень!

Как часто нужно стирать подушки?

  • Синтетические — 1 раз в 3–4 месяца
  • Пуховые — каждые 6 месяцев
  • Наволочки — каждую неделю

Чистая подушка = крепкий и здоровый сон

Подушка — это то, с чем вы проводите треть своей жизни. Уделите ей внимание, и ваш организм скажет спасибо.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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