Даже самые грязные подушки запахнут свежестью: одна хитрость от пыли, пота и изношенности

Подушка может казаться чистой, но внутри неё — настоящий «зоопарк».

Со временем в ней накапливаются пыль, пот и микроорганизмы, которые влияют на ваше самочувствие и качество сна.

Что скапливается в подушках?

Пыль и пылевые клещи

Пот, жир и омертвевшие клетки кожи

Грибки, плесень, аллергены

Игнорирование чистки может вызвать:

высыпания и раздражение кожи

ухудшение дыхания

бессонницу и усталость

Подготовка к стирке

Перед тем как отправить подушку в машинку, сделайте следующее:

Изучите ярлык — там указан допустимый режим стирки

Зашейте мелкие повреждения

Очистите подушку от пыли: пылесосом или выбивалкой

Обработайте пятна пятновыводителем

Как стирать подушки разных видов

Синтетические (полиэстер, синтепон):

Машинная стирка: 30–40 °C

Режим: «Синтетика»

Отжим: лёгкий

Пуховые / с пером:

Температура: не выше 30 °C

Режим: «Пух/Перо» или стирка вручную

Отжим: мягкий или без отжима вообще

Какое средство использовать?

Жидкое средство для деликатных тканей

Без отбеливателей и кондиционеров

Обязательно дополнительное полоскание, чтобы избежать остатков химии и аллергии

Как сушить подушки правильно?

На воздухе:

В тени, не на солнце

Горизонтально, с переворачиванием и взбиванием

В сушильной машине:

Температура: низкая

Режим: деликатный

Добавьте теннисные мячики — они помогут равномерно высушить наполнитель

Перед использованием убедитесь, что подушка полностью сухая — иначе заведётся плесень!

Как часто нужно стирать подушки?

Синтетические — 1 раз в 3–4 месяца

Пуховые — каждые 6 месяцев

Наволочки — каждую неделю

Чистая подушка = крепкий и здоровый сон

Подушка — это то, с чем вы проводите треть своей жизни. Уделите ей внимание, и ваш организм скажет спасибо.