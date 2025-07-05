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Даже старые подушки запахнут свежестью: одна деталь от пыли, пота и изношенности

Подушки — это не только важная часть сна, но и ...

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Подушки — это не только важная часть сна, но и элемент личной гигиены. Чтобы избежать накопления пыли, пылевых клещей и других загрязнений, важно правильно ухаживать за подушками.

В этой статье вы найдете полезные советы по стирке и сушке подушек с разными наполнителями.

Подготовка подушек к стирке

Перед тем как стирать подушки, выполните несколько простых шагов:

  1. Изучите ярлык — на ярлыке указаны подходящие режимы стирки и температурные ограничения.

  2. Зашейте повреждённый наперник — это поможет избежать выпадения наполнителя во время стирки.

  3. Очистите подушку от пыли — используйте пылесос с насадкой для тканей или выбивалку.

  4. При наличии пятен — нанесите пятновыводитель на загрязнённые участки перед стиркой.

Как стирать подушки с разными наполнителями

  • Синтетические подушки (полиэстер, синтепон):
    Стирка в машине при температуре до 40°C, в режиме для синтетических тканей.

  • Пуховые и перьевые подушки:
    Стирка в деликатном режиме при температуре не выше 30°C, с мягким отжимом или вручную. Оптимально использовать режим «Пух/Перо» на стиральной машине.

Как выбрать средство для стирки

Используйте жидкое средство для деликатных тканей, так как оно легче вымывается и не повреждает наполнитель. Избегайте отбеливателей и кондиционеров, поскольку они могут разрушать структуру материала и вызвать аллергию.

Полоскание и отжим

  1. Полоскание: всегда выполняйте дополнительное полоскание, чтобы полностью избавиться от остатков моющего средства, которые могут вызвать аллергические реакции.

  2. Отжим: используйте минимальные обороты или отжимайте подушку вручную, особенно если наполнитель натуральный.

Сушка подушек: как и где

  • Сушка на воздухе — развешивайте подушку в тени, на горизонтальной поверхности. Регулярно переворачивайте и взбивайте подушку, чтобы наполнитель не сбивался.

  • Сушка в сушильной машине — используйте деликатный режим с низкой температурой. Добавьте теннисные мячики или специальные шарики, чтобы наполнитель не сбивался и равномерно распределялся.

Важно: Убедитесь, что подушка полностью высохла перед использованием, иначе внутри может развиться плесень.

Как часто стирать подушки?

  • Синтетические подушки — раз в 3–4 месяца.

  • Пуховые подушки — раз в 6 месяцев.

  • Наволочки — стирайте каждую неделю.

Правильный уход за подушками поможет поддерживать гигиену и комфорт, а также продлит срок их службы. Следуйте этим простым рекомендациям, и ваши подушки будут долго радовать вас чистотой и мягкостью.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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