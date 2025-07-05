Даже старые подушки запахнут свежестью: одна деталь от пыли, пота и изношенности
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Подушки — это не только важная часть сна, но и элемент личной гигиены. Чтобы избежать накопления пыли, пылевых клещей и других загрязнений, важно правильно ухаживать за подушками.
В этой статье вы найдете полезные советы по стирке и сушке подушек с разными наполнителями.
Подготовка подушек к стирке
Перед тем как стирать подушки, выполните несколько простых шагов:
Изучите ярлык — на ярлыке указаны подходящие режимы стирки и температурные ограничения.
Зашейте повреждённый наперник — это поможет избежать выпадения наполнителя во время стирки.
Очистите подушку от пыли — используйте пылесос с насадкой для тканей или выбивалку.
При наличии пятен — нанесите пятновыводитель на загрязнённые участки перед стиркой.
Как стирать подушки с разными наполнителями
Синтетические подушки (полиэстер, синтепон):
Стирка в машине при температуре до 40°C, в режиме для синтетических тканей.
Пуховые и перьевые подушки:
Стирка в деликатном режиме при температуре не выше 30°C, с мягким отжимом или вручную. Оптимально использовать режим «Пух/Перо» на стиральной машине.
Как выбрать средство для стирки
Используйте жидкое средство для деликатных тканей, так как оно легче вымывается и не повреждает наполнитель. Избегайте отбеливателей и кондиционеров, поскольку они могут разрушать структуру материала и вызвать аллергию.
Полоскание и отжим
Полоскание: всегда выполняйте дополнительное полоскание, чтобы полностью избавиться от остатков моющего средства, которые могут вызвать аллергические реакции.
Отжим: используйте минимальные обороты или отжимайте подушку вручную, особенно если наполнитель натуральный.
Сушка подушек: как и где
Сушка на воздухе — развешивайте подушку в тени, на горизонтальной поверхности. Регулярно переворачивайте и взбивайте подушку, чтобы наполнитель не сбивался.
Сушка в сушильной машине — используйте деликатный режим с низкой температурой. Добавьте теннисные мячики или специальные шарики, чтобы наполнитель не сбивался и равномерно распределялся.
Важно: Убедитесь, что подушка полностью высохла перед использованием, иначе внутри может развиться плесень.
Как часто стирать подушки?
Синтетические подушки — раз в 3–4 месяца.
Пуховые подушки — раз в 6 месяцев.
Наволочки — стирайте каждую неделю.
Правильный уход за подушками поможет поддерживать гигиену и комфорт, а также продлит срок их службы. Следуйте этим простым рекомендациям, и ваши подушки будут долго радовать вас чистотой и мягкостью.
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