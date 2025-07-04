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Даже пожелтевшие от старости подушки будут свежими: одна хитрость от пыли, пота и изношенности

Подушки играют важную роль в гигиене, и их прав...

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Подушки играют важную роль в гигиене, и их правильный уход помогает избежать накопления пыли, пылевых клещей и других загрязнителей.

Регулярная стирка и сушка подушек помогут сохранить их чистоту и повысить комфорт во время сна.

Подготовка подушек к стирке

Перед тем как стирать подушки, выполните несколько шагов:

  1. Изучите ярлык — на ярлыке указаны рекомендации по подходящим режимам стирки.

  2. Зашейте повреждённый наперник — чтобы предотвратить выпадение наполнителя.

  3. Очистите подушку от пыли — используйте пылесос с насадкой для тканей или выбивалку для избавления от пыли.

  4. При наличии пятен — предварительно нанесите пятновыводитель на загрязнённые участки.

Как стирать подушки с разными наполнителями

  • Синтетические подушки (полиэстер, синтепон):
    Стирать в стиральной машине при температуре до 40°C в режиме для синтетики.

  • Пуховые и перьевые подушки:
    Используйте деликатную стирку при температуре не выше 30°C, с мягким отжимом или вручную. Лучше всего подходит режим «Пух/Перо» на стиральной машине.

Как выбрать моющее средство

Для стирки подушек используйте жидкое средство для деликатных тканей, так как оно лучше вымывается и не повреждает наполнитель. Отбеливатели и кондиционеры лучше не применять, так как они могут повредить структуру материала и вызвать аллергические реакции.

Полоскание и отжим

  1. Полоскание: всегда проводите дополнительное полоскание, чтобы удалить остатки моющего средства, которые могут вызвать аллергию.

  2. Отжим: используйте минимальные обороты на стиральной машине или отжимайте подушку вручную, особенно если она с натуральным наполнителем.

Сушка подушек: как и где

  • Сушка на воздухе — развешивайте подушку в тени, на горизонтальной поверхности, периодически переворачивайте и взбивайте, чтобы наполнитель не сбивался.

  • Сушка в сушильной машине — используйте деликатный режим с низкой температурой. Для равномерного распределения наполнителя добавьте теннисные мячики или специальные шарики.

Важно: Убедитесь, что подушка полностью высохла перед использованием, иначе внутри может образоваться плесень.

Как часто стирать подушки?

  • Синтетические подушки — раз в 3–4 месяца.

  • Пуховые подушки — раз в 6 месяцев.

  • Наволочки — стирайте каждую неделю.

Правильный уход за подушками обеспечит вам здоровый сон и увеличит срок их службы. Следуйте этим рекомендациям, и ваши подушки будут радовать вас чистотой и комфортом долгое время.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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