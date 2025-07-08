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Даже пожелтевшие и старые подушки засияют свежестью: одна хитрость от пыли, пота и изношенности

Подушки — важный элемент для комфортного сна. Н...

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Подушки — это не только комфорт, но и гигиена. За ними нужно ухаживать, чтобы избежать накопления пыли, клещей, грибков и других аллергенов.

Несоблюдение правил ухода может привести к кожным заболеваниям или проблемам с дыханием. Рассмотрим, как правильно стирать подушки, чтобы они служили долго и оставались чистыми.

Как подготовить подушку к стирке?

Прежде чем приступить к стирке подушки, выполните несколько простых шагов:

  • Изучите ярлык: на ярлыке подушки указаны рекомендации по стирке.

  • Зашейте повреждения: зашейте все повреждения, чтобы наполнитель не выпал.

  • Очистите от пыли: используйте пылесос с насадкой для тканей или выбивалку.

  • Обработайте пятна: если на подушке есть пятна, обработайте их пятновыводителем.

Как стирать подушки в зависимости от наполнителя?

Синтетические подушки (полиэстер, синтепон):

  • Стирать в машине при температуре до 40°C, выбирайте режим для синтетики.

Пуховые и перьевые подушки:

  • Для стирки используйте деликатный режим с температурой не выше 30°C и мягкий отжим.

Какое средство выбрать для стирки?

Используйте жидкие моющие средства для деликатных тканей. Они не повреждают наполнитель и легко вымываются. Избегайте использования отбеливателей и кондиционеров.

Как правильно полоскать и отжимать подушки?

  • Полоскание: обязательно проводите дополнительное полоскание, чтобы удалить остатки моющего средства.

  • Отжим: при отжиме используйте минимальные обороты или отжимайте подушку вручную, если её наполнитель натуральный.

Сушка подушек

На воздухе:

  • Сушите подушку в тени на горизонтальной поверхности. Переворачивайте её и взбивайте, чтобы наполнитель не сбивался.

В сушильной машине:

  • Используйте деликатный режим с низкой температурой. Добавьте теннисные мячики для равномерного распределения наполнителя.

Важно: убедитесь, что подушка полностью высохла, прежде чем её использовать, чтобы избежать появления плесени.

Как часто нужно стирать подушки?

  • Синтетические подушки: раз в 3–4 месяца.

  • Пуховые подушки: раз в 6 месяцев.

  • Наволочки: стирайте еженедельно.

Правильный уход за подушками — залог их долгого срока службы и комфортного сна. Соблюдайте эти простые советы и наслаждайтесь здоровым и уютным сном.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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