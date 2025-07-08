Даже пожелтевшие и старые подушки засияют свежестью: одна хитрость от пыли, пота и изношенности
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Подушки — это не только комфорт, но и гигиена. За ними нужно ухаживать, чтобы избежать накопления пыли, клещей, грибков и других аллергенов.
Несоблюдение правил ухода может привести к кожным заболеваниям или проблемам с дыханием. Рассмотрим, как правильно стирать подушки, чтобы они служили долго и оставались чистыми.
Как подготовить подушку к стирке?
Прежде чем приступить к стирке подушки, выполните несколько простых шагов:
Изучите ярлык: на ярлыке подушки указаны рекомендации по стирке.
Зашейте повреждения: зашейте все повреждения, чтобы наполнитель не выпал.
Очистите от пыли: используйте пылесос с насадкой для тканей или выбивалку.
Обработайте пятна: если на подушке есть пятна, обработайте их пятновыводителем.
Как стирать подушки в зависимости от наполнителя?
Синтетические подушки (полиэстер, синтепон):
Стирать в машине при температуре до 40°C, выбирайте режим для синтетики.
Пуховые и перьевые подушки:
Для стирки используйте деликатный режим с температурой не выше 30°C и мягкий отжим.
Какое средство выбрать для стирки?
Используйте жидкие моющие средства для деликатных тканей. Они не повреждают наполнитель и легко вымываются. Избегайте использования отбеливателей и кондиционеров.
Как правильно полоскать и отжимать подушки?
Полоскание: обязательно проводите дополнительное полоскание, чтобы удалить остатки моющего средства.
Отжим: при отжиме используйте минимальные обороты или отжимайте подушку вручную, если её наполнитель натуральный.
Сушка подушек
На воздухе:
Сушите подушку в тени на горизонтальной поверхности. Переворачивайте её и взбивайте, чтобы наполнитель не сбивался.
В сушильной машине:
Используйте деликатный режим с низкой температурой. Добавьте теннисные мячики для равномерного распределения наполнителя.
Важно: убедитесь, что подушка полностью высохла, прежде чем её использовать, чтобы избежать появления плесени.
Как часто нужно стирать подушки?
Синтетические подушки: раз в 3–4 месяца.
Пуховые подушки: раз в 6 месяцев.
Наволочки: стирайте еженедельно.
Правильный уход за подушками — залог их долгого срока службы и комфортного сна. Соблюдайте эти простые советы и наслаждайтесь здоровым и уютным сном.
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