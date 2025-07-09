Даже пожелтевшие и старые подушки засияют от чистоты: одна хитрость от пыли, пота и изношенности

Подушки — важная часть вашего сна, но со временем они становятся настоящими накопителями пыли, кожного жира, аллергенов и даже пылевых клещей.

Без должного ухода это может повлиять на здоровье. Чтобы этого избежать, важно не забывать о регулярной стирке.

Подготовка перед стиркой:

Обратите внимание на ярлык: он подскажет, как правильно стирать.

Проверьте изделие на повреждения и зашейте при необходимости.

Удалите пыль с помощью пылесоса или выбивалки.

Обработайте пятна заранее.

Стирка по типу наполнителя:

Синтетика: температура до 40°C, деликатный режим.

Пух и перо: не выше 30°C, минимальный отжим или ручная стирка. Идеально — режим "Пух".

Чем стирать:

Выбирайте жидкие гели для деликатных тканей. Избегайте отбеливателей и кондиционеров — они могут навредить как наполнителю, так и коже.

Полоскание и отжим:

Дополнительное полоскание — обязательно. Отжим должен быть минимальным, особенно для натуральных наполнителей.

Сушка:

На воздухе: сушите в тени, часто переворачивайте и встряхивайте.

В сушильной машине: используйте мячики и низкие температуры.

Старайтесь стирать:

синтетические подушки — каждые 3–4 месяца;

пуховые — раз в полгода;

наволочки — раз в неделю.

Регулярный уход продлит срок службы ваших подушек и обеспечит здоровый сон.