Даже пожелтевшие и старые подушки засияют от чистоты: одна хитрость от пыли, пота и изношенности
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Подушки — важная часть вашего сна, но со временем они становятся настоящими накопителями пыли, кожного жира, аллергенов и даже пылевых клещей.
Без должного ухода это может повлиять на здоровье. Чтобы этого избежать, важно не забывать о регулярной стирке.
Подготовка перед стиркой:
Обратите внимание на ярлык: он подскажет, как правильно стирать.
Проверьте изделие на повреждения и зашейте при необходимости.
Удалите пыль с помощью пылесоса или выбивалки.
Обработайте пятна заранее.
Стирка по типу наполнителя:
Синтетика: температура до 40°C, деликатный режим.
Пух и перо: не выше 30°C, минимальный отжим или ручная стирка. Идеально — режим "Пух".
Чем стирать:
Выбирайте жидкие гели для деликатных тканей. Избегайте отбеливателей и кондиционеров — они могут навредить как наполнителю, так и коже.
Полоскание и отжим:
Дополнительное полоскание — обязательно. Отжим должен быть минимальным, особенно для натуральных наполнителей.
Сушка:
На воздухе: сушите в тени, часто переворачивайте и встряхивайте.
В сушильной машине: используйте мячики и низкие температуры.
Старайтесь стирать:
синтетические подушки — каждые 3–4 месяца;
пуховые — раз в полгода;
наволочки — раз в неделю.
Регулярный уход продлит срок службы ваших подушек и обеспечит здоровый сон.
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