Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Даже перекисью не обработают: не пристегнутых водителей собираются лишить бесплатной медпомощи при ДТП

изменения в законодательстве, направленные на у...

cmphmao.ru

Подписаться на Дзен.канал

В условиях постоянно растущего количества дорожно-транспортных происшествий, Антон Шапарин, заместитель председателя Национального автомобильного союза, предложил ряд законодательных инициатив, направленных на укрепление дорожной безопасности в России.

Особое внимание в его предложениях уделено вопросам использования ремней безопасности.

Изменения в законодательстве о ремнях безопасности

Антон Шапарин предложил ввести законодательные меры, которые обяжут водителей, пострадавших в авариях из-за неиспользования ремней безопасности, компенсировать расходы на свое лечение из личных средств. Это предложение направлено на усиление осознания водителями серьезности последствий своего безответственного поведения на дороге.

Борьба с нелегальными заглушками ремней безопасности

В рамках борьбы с распространением устройств-заглушек, которые делают ремни безопасности нефункциональными, Шапарин акцентировал внимание на необходимости ограничения продажи таких устройств. Он выразил обеспокоенность по поводу их доступности и популярности, указывая на высокие риски для жизни и здоровья водителей и пассажиров.

Законопроект о рекламе нелегальных устройств

Дополнительно, Шапарин предложил рассматривать рекламу устройств-заглушек как пропаганду нарушений ПДД. Он призывает к строгому регулированию и контролю за такой рекламной активностью, чтобы предотвратить продвижение продуктов, которые ставят под угрозу общественную безопасность.

Экономическое воздействие на систему здравоохранения

Неиспользование ремней безопасности приводит к увеличению тяжести травм в результате ДТП, что накладывает дополнительные расходы на систему здравоохранения. Шапарин подчеркивает, что более строгое регулирование может существенно снизить финансовые нагрузки на медицинские учреждения.

Влияние на общественное мнение

Инициативы Шапарина вызвали широкий общественный резонанс. Мнения граждан разделились: некоторые поддерживают предложения как способ повышения безопасности на дорогах, другие выражают беспокойство по поводу возможного ущемления личных свобод.

Эти предложения отражают глубокую заботу о безопасности всех участников дорожного движения и подчеркивают необходимость серьезного подхода к решению проблемы дорожной безопасности в России. Оставляя за собой вопросы баланса между государственным регулированием и личной ответственностью, эти инициативы продолжают быть предметом горячих дебатов и обсуждений.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Семьи больше не в приоритете? Что скрывается за падением рождаемости в Татарстане

Новости России

день назад

Куда, блин, ехать? Что можно отведать на Масленицу в Приволжье

у соседей тараканы

Лонгриды

день назад

Синоптики раскрыли даты: вот когда зима окончательно покинет Казань

Новости Казани

2 дня назад

Ледовое шоу Этери Тутберидзе состоится в Казани 13 апреля

вип-трансфер в Казани

Не у нас

день назад

В Китае казнили женщину за похищение и продажу 17 детей

Не у нас

день назад

Адвоката из Петербурга задержали за съемку порно с 7-летней дочерью

Не у нас

день назад

Mash: во Владикавказе спасатель МЧС умер при попытке снять кошку с дерева

Новости Татарстана

день назад

Глава Минпромторга РТ напомнил о важности создания архивов

Новости Казани

день назад

Тарасова: тренеры по фигурному катанию переедут в Казань для работы с Загитовой
Лонгриды
2 дня назад

Опасный алкоголь: почему в Татарстане растёт число отравлений?

В Татарстане за январь 2025 года зарегистрирова...

Не у нас

6 минут назад

В ОАЭ планируют решить проблему пробок с помощью ИИ

Интересное в Казани

10 часов назад

Kоманда ИТLE дарит путевку в Умру – паломничество к священным местам для мусульман

Новости Казани

час назад

В Казани за 83 млн рублей реконструируют Дворец культуры химиков

Новости Казани

час назад

4 марта в Московском и Авиастроительном районе отключат воду
СК просит ареста для главы исполнительного коми...
Новости Татарстана
день назад

СК просит ареста для главы исполнительного комитета Альметьевска Айнура Исхакова

Не у нас

8 часов назад

Постоянный стресс на работе увеличивает биологический возраст офисных сотрудников

Новости Казани

10 часов назад

Альберт Бодокия рассказал, куда казанцам лучше всего полететь на отдых весной

Новости Казани

10 часов назад

Наталья Терентьева стала победительницей лыжной гонки России среди женщин
“Хочешь — ночуй на работе, хочешь — работай без...
Интересное в Казани
4 дня назад

“Хочешь — ночуй на работе, хочешь — работай без выходных”: предприниматель из Казани рассказал, чем придется пожертвовать ради открытия своего дела