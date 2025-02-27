Даже перекисью не обработают: не пристегнутых водителей собираются лишить бесплатной медпомощи при ДТП

В условиях постоянно растущего количества дорожно-транспортных происшествий, Антон Шапарин, заместитель председателя Национального автомобильного союза, предложил ряд законодательных инициатив, направленных на укрепление дорожной безопасности в России.

Особое внимание в его предложениях уделено вопросам использования ремней безопасности.

Изменения в законодательстве о ремнях безопасности

Антон Шапарин предложил ввести законодательные меры, которые обяжут водителей, пострадавших в авариях из-за неиспользования ремней безопасности, компенсировать расходы на свое лечение из личных средств. Это предложение направлено на усиление осознания водителями серьезности последствий своего безответственного поведения на дороге.

Борьба с нелегальными заглушками ремней безопасности

В рамках борьбы с распространением устройств-заглушек, которые делают ремни безопасности нефункциональными, Шапарин акцентировал внимание на необходимости ограничения продажи таких устройств. Он выразил обеспокоенность по поводу их доступности и популярности, указывая на высокие риски для жизни и здоровья водителей и пассажиров.

Законопроект о рекламе нелегальных устройств

Дополнительно, Шапарин предложил рассматривать рекламу устройств-заглушек как пропаганду нарушений ПДД. Он призывает к строгому регулированию и контролю за такой рекламной активностью, чтобы предотвратить продвижение продуктов, которые ставят под угрозу общественную безопасность.

Экономическое воздействие на систему здравоохранения

Неиспользование ремней безопасности приводит к увеличению тяжести травм в результате ДТП, что накладывает дополнительные расходы на систему здравоохранения. Шапарин подчеркивает, что более строгое регулирование может существенно снизить финансовые нагрузки на медицинские учреждения.

Влияние на общественное мнение

Инициативы Шапарина вызвали широкий общественный резонанс. Мнения граждан разделились: некоторые поддерживают предложения как способ повышения безопасности на дорогах, другие выражают беспокойство по поводу возможного ущемления личных свобод.

Эти предложения отражают глубокую заботу о безопасности всех участников дорожного движения и подчеркивают необходимость серьезного подхода к решению проблемы дорожной безопасности в России. Оставляя за собой вопросы баланса между государственным регулированием и личной ответственностью, эти инициативы продолжают быть предметом горячих дебатов и обсуждений.