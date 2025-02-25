Даже перекисью не обработают: не пристегнутых водителей призвали лишить бесплатной медпомощи при ДТП

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС), Антон Шапарин, в беседе с «Известиями» выразил мнение о необходимости ужесточения законодательных мер в отношении водителей, игнорирующих использование ремней безопасности.

Он предложил внести поправки, которые обяжут пострадавших в ДТП без пристегнутых ремней оплачивать медицинские услуги из своего кармана.

Проблема заглушек для ремней безопасности

Шапарин поднял вопрос о распространении устройств, которые отключают сигналы о непристегнутом ремне. По его словам, рынок предлагает эти заглушки по ценам от 100 до более чем 5000 рублей, при этом они пользуются большим спросом, что подтверждается многочисленными отзывами покупателей. Критика в адрес маркетплейсов также звучит в контексте их неэффективных мер по блокировке продажи таких опасных товаров.

Риски использования нелегальных заглушек

Вице-президент НАС подчеркнул, что законность продажи этих заглушек и их реклама, не указывающая на риски, способствуют увеличению числа ДТП с тяжелыми последствиями. Он предложил считать рекламу таких изделий пропагандой нарушения правил дорожного движения.

Экономическое бремя для здравоохранения

Отказ от использования ремней безопасности и последующее использование медицинских услуг после аварий налагает значительную нагрузку на систему здравоохранения и бюджет Фонда обязательного медицинского страхования, утверждает Шапарин. Он выразил уверенность, что прекращение продажи этих устройств спасет жизни и средства национального бюджета.

Статистика продаж

По данным прошлого года, продажи заглушек для ремней безопасности на двух ведущих маркетплейсах в России составили 291,6 тыс. единиц на общую сумму свыше 84,5 млн рублей, что свидетельствует о значительном росте спроса по сравнению с предыдущим годом, сообщает iz.ru.