Даже перекисью не обработают: не пристегнутых водителей хотят лишить бесплатной медпомощи при ДТП

Антон Шапарин, заместитель председателя Национального автомобильного союза, в разговоре с изданием «Известия» поднял вопрос о критической необходимости усиления мер безопасности на дорогах.

Он предложил конкретные изменения в законодательстве, направленные на увеличение ответственности водителей, которые игнорируют использование ремней безопасности.

Инициатива ужесточения ответственности:

Шапарин предложил, чтобы водители, пострадавшие в авариях из-за неиспользования ремней безопасности, покрывали расходы на свое лечение из личных средств. Эта мера, по его словам, может стать сдерживающим фактором и способствовать соблюдению правил дорожного движения.

Борьба с незаконными устройствами:

В рамках интервью Шапарин также обратил внимание на широкое распространение устройств-заглушек, которые блокируют сигналы ремней безопасности. Он выразил обеспокоенность тем, что такие устройства легко доступны на многих онлайн-платформах и часто рекламируются без указания на потенциальные риски для жизни.

Реклама как пропаганда нарушений:

Шапарин предложил рассматривать рекламу этих заглушек как пропаганду нарушений ПДД, указывая на необходимость строгих мер по их регулированию и контролю.

Экономические последствия:

Неиспользование ремней безопасности накладывает значительные финансовые бремена на систему здравоохранения, поскольку увеличивает количество и серьезность травм в ДТП. Шапарин подчеркнул, что эффективное регулирование рынка и предотвращение продажи нелегальных устройств могли бы снизить эти расходы.

Продажи и статистика:

По последним данным, объем продаж заглушек для ремней безопасности значительно вырос, что свидетельствует о растущей проблеме их использования.