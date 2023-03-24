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"Даже не успел выстрелить": украинский солдат рассказал, что собирался повоевать, но спецназ "Ахмат" ему не позволил

"Даже не успел выстрелить": единственный выживший из подразделения украинский солдат рассказал, что собирался повоевать, но спецназ "Ахмат" ему не позволил
"Даже не успел выстрелить": украинский солдат рассказал, что собирался повоевать, но спецназ "Ахмат" ему не позволил

Фото: телеграм-канал Рамзана Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале показал пленного украинского солдата по имени Ярослав Федоров. Мужчина попал в плен к спецназу "Ахмат" у Белогоровки в ЛНР. Он - единственный выживший из всего его подразделения.

Он сообщил, что ничего не успел предпринять.

"Даже не успел выстрелить, гранатами закидали, все поразрывало", — сказал Федоров.

Отмечается, что сейчас пленный получает лечение, а потом его включат в списки на обмен.

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