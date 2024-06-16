Новости России
· 16+ · Даниил Мурзов

Даже не планируйте сюда ехать: зеленая жижа и дикие мужчины на российских пляжах в 2024

В ходе лета 2024 года туристы, отдыхавшие на самых популярных курортах России, столкнулись с непредвиденными проблемами, которые значительно повлияли на их восприятие отпуска.

Илона Боянова

Подписаться в Telegram

В ходе лета 2024 года туристы, отдыхавшие на самых популярных курортах России, столкнулись с непредвиденными проблемами, которые значительно повлияли на их восприятие отпуска.

В различных регионах, начиная от Сочи и заканчивая Крымом, отдыхающие высказывали свои жалобы на низкое качество услуг и плохую инфраструктуру.

Сочи, столица летнего отдыха, оказался не исключением. Туристы жаловались на прохладную воду в начале сезона, грязные пляжи и изобилие мусора на берегу. Несмотря на то, что температура воды впоследствии стала приемлемой, отдыхающие были разочарованы разгильдяйством на пляжах. Кроме того, высокие цены на жилье также вызвали недовольство среди гостей.

В городе Анапе возникла серьезная проблема с обилием водорослей, что привело к тому, что пляжи стали скользкими и неудобными для посетителей. Туристка по имени Ольга из Волгограда отметила не только завышенные цены, но и низкое качество обслуживания, что испортило её общее впечатление от отдыха.

Марина из Ростовской области осталась разочарована своим отдыхом в Геленджике из-за грязного моря и проблем с дном в местной бухте, что сделало её пребывание менее комфортным, чем она ожидала.

Наталья из Ростова-на-Дону столкнулась с критикой по поводу сервиса и завышенных цен на услуги во время своего отдыха в Крыму. Сглаживающим фактором была очень чистая вода

В Дагестане местная кухня и природные красоты вызывают восторг у туристов, однако Наталья Абрамова ощутила негативное внимание от местных жителей.

Абхазия привлекает туристов своей красотой и уникальными местами, но поведение некоторых посетителей, нарушающих правила поведения, вызывает недовольство, сообщает PROKAZAN.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

21 час назад

Сборную России по лёгкой атлетике дисквалифицировали на Играх БРИКС в Казани

Гид по скидкам Казани

11 часов назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни

клоп вонючка это

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане водитель погиб после ДТП с лосем

Интересное в Казани

3 дня назад

Наркоз, седация или принуждение? Как лечить зубы у детей, чтобы не посеять панический страх перед стоматологом на всю жизнь 

пошив штор в казани в Казани

Новости Татарстана

21 час назад

В Нижнекамске победитель лотереи не дождался конца Сабантуя и потерял приз

Новости Татарстана

день назад

С 1 июля коммуналка в Татарстане подорожает

Новости Татарстана

5 часов назад

Модель из Зеленодольска не получила заветное предложение от экстрасенса с ТНТ

Новости Татарстана

9 часов назад

Минниханов прочитал праздничный намаз в мечети Альметьевска

Новости Казани

день назад

Мэрия города рассказала, как пройдёт Курбан-Байрам в Казани

Новости Татарстана
3 дня назад

В Татарстане 14 июня ожидаются грозы, град и ветер до 23 м/с

В Татарстане 14 июня ожидаются грозы, град и ветер до 23 м/с

Новости Казани

47 минут назад

«Рубин» лишился защитника Александра Мартыновича

Гид по скидкам Казани

11 часов назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще

Новости Татарстана

час назад

На юго-востоке Татарстана ожидается непогода

Новости Татарстана

2 часа назад

Ночью в Набережных Челнах автомобиль влетел в столб
Татарстанцы перетащили рыбу из реки Куюковка в Богородское озеро
Новости Татарстана
2 дня назад

Татарстанцы перетащили рыбу из реки Куюковка в Богородское озеро

Новости Казани

2 часа назад

Легкоатлетка Макаренко высказалась о спортивном уровне Игр БРИКС

Новости Казани

4 часа назад

Казанские волонтёры спасли собак из захламлённой квартиры

Новости Казани

6 часов назад

В Казани задержали рейс в Анталью на 16 часов
Интересное в Казани
5 дней назад

Здоровое будущее вашего ребенка — правильное развитие с детства
В Казани отреставрируют мост, которому уже больше 100 лет
Новости Казани
2 дня назад

В Казани отреставрируют мост, которому уже больше 100 лет