Даже крысы и свиньи брезгуют: какую картошку продают в бюджетных супермаркетах

В России запрещены ГМО-продукты, однако в торговых сетях, вероятно, продается именно такой картофель, пишут "Новые известия".

Российский публицист Павел Пряников советует покупать картошку у проверенных и надежных фермеров или растить своими силами.

Поскольку картошка из "Пятерочки" показывает просто убойные результаты: ее отказались есть колорадские жуки, проволочники, мыши с крысами. Отказались от нее гуси, куры и даже свиньи, которые обычно ничем не брезгуют.

"Моё скромное предположение, что за картошка продаётся у дешёвых ритейлеров в России. Это западная ГМО-картошка. Насколько наблюдаю за этой сферой, такой ГМО картофель, действительно, очень устойчив ко всем болезням и вредителям. Плюс устойчив к перепадам температур и влажности (что приводит традиционные сорта картошки к заболеванию фитофторой). Урожай — гарантирован, но по вкусу — полное г…", - пишет Павел.

Российская проблема в том, что на 80% и более она зависит от импортного семенного материала, считает публицист.

Растить ее выгодно, ведь настоящая картошка будет стоить в три раза больше.