«Давайте мобилизуем 3 миллиона»: генерал-лейтенант Андрей Гурулев высказался о мобилизиации
Летом в России пошли слухи о рассылке повесток в военкоматы. Многие решили, что вот оно - мобилизация новая пришла. Но оказалось, что повестками приглашали на сверку данных воинского учета.
На волне очередной общественной истерии по случают "теперь уж точно мобилизации" к россиянам обратился депутат ГД РФ Андрей Гурулев. Он еще раз объяснил доходчиво - мобилизации не будет.
"Давайте мобилизуем три миллиона, ну мобилизовали, дальше что? На них надо оружие, снаряжение, одежду, технику, боеприпасы, другие средства вооруженной борьбы и материально-техническое обеспечение, топливо, еду и все остальное. Толку мобилизовать людей, когда одномоментно оборонно-промышленный комплекс столько не даст", — объяснил Гурулев.