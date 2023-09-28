«Давайте мобилизуем 3 миллиона»: генерал-лейтенант Андрей Гурулев высказался о мобилизиации

Летом в России пошли слухи о рассылке повесток в военкоматы. Многие решили, что вот оно - мобилизация новая пришла. Но оказалось, что повестками приглашали на сверку данных воинского учета.

На волне очередной общественной истерии по случают "теперь уж точно мобилизации" к россиянам обратился депутат ГД РФ Андрей Гурулев. Он еще раз объяснил доходчиво - мобилизации не будет.