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«Давайте каждому выплатим по миллиарду без отчета»: генерал-лейтенант Гурулев предложил раздать деньги командующим округов

В Госдуме предложили выделить командующим военными округами миллиарды рублей на закупку беспилотников.

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В Госдуме предложили выделить командующим военными округами миллиарды рублей на закупку беспилотников.

Идею выступил Андрей Гурулев, депутат Госдумы, во время участия в эфире телепередачи Владимира Соловьева.

Согласно предложению Гурулева, каждому командующему округом или группировкой следует без каких-либо отчетов выделить миллиард рублей, а каждому командарму полмиллиарда. По словам депутата, в течение месяца эти средства позволят приобрести достаточное количество беспилотников для использования на фронте. Гурулев уверен, что такое решение приведет к тому, что противник будет переполнен этими технологическими новинками.

Андрей Гурулев также выразил беспокойство в связи с усиливающимся напряжением между Германией и Россией. Он особо подчеркнул важность дипломатических усилий в контексте обсуждений в Германии о подготовке к возможным вооруженным конфликтам с Россией, с целью предотвращения конфликтов, сообщает PROKAZAN.

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