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Данные съёмщиков жилья будут храниться в МВД: инициативу готовы поддержать в Думе

В России рассматривается новая инициатива, обяз...

tyumen.pronovostroy.ru

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В России предложена новая законодательная инициатива, обязывающая владельцев жилых помещений регистрировать арендаторов в органах МВД и управляющих компаниях.

Предложение внесено депутатами Госдумы из комитета по строительству и направлено на обсуждение министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину.

Основания для нововведения

Заместитель председателя профильного комитета, Светлана Разворотнева, утверждает, что такие меры необходимы для улучшения контроля за сдачей жилья в аренду. Она отмечает, что текущая ситуация часто приводит к проблемам со связью между соседями и арендаторами в экстренных случаях, а также к трудностям в установлении ответственных за нарушения общественного порядка.

Поддержка инициативы

Предложение нашло поддержку в комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Заместитель председателя комитета, Анатолий Выборный, подчеркнул, что законопроект направлен на борьбу с незаконной миграцией и усиление антитеррористической защиты населения. По его мнению, такой подход повысит уровень безопасности жителей многоквартирных домов.

Взгляды и перспективы

Депутат Анатолий Выборный подчеркивает, что, хотя предложение обещает повысить безопасность, оно требует тщательного обсуждения и детальной проработки, чтобы учесть все возможные последствия и обеспечить соблюдение прав собственников и арендаторов, сообщает lenta.ru.

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