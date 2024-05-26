Данные купюры в магазинах больше никогда не будут принимать с 1 июня: список

Начиная с первого июня, российские магазины вводят новые правила принятия купюр, что может вызвать некоторые трудности для покупателей.

В связи с этим необходимо помнить о возможных проблемах, связанных с использованием поврежденных или фальшивых банкнот.



Если купюра имеет незначительные повреждения, она все равно будет принята Банком России как средство платежа. Однако, существуют определенные ограничения для сильно поврежденных купюр. Если на них есть значительные разрывы или части других банкнот, то в таких случаях магазины и супермаркеты могут отказаться принять купюру.



Официальный сайт Банка России предоставляет полезную информацию о способах защиты от фальшивых денег. Во-первых, обратите внимание на качество бумаги - она должна быть высокого качества и иметь специальные элементы безопасности, такие как водяные знаки и защитные нити - они являются надежными признаками подлинности купюр. Наконец, используйте специальные приложения, которые помогут вам проверить, является ли банкнота подлинной, сообщает PROGOROD11.