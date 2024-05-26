Новости России
· 16+ · Даниил Мурзов

Данные купюры в магазинах больше никогда не будут принимать с 1 июня: список

Начиная с первого июня, российские магазины вводят новые правила принятия купюр, что может вызвать некоторые трудности для покупателей.

Маргарита Русина

Подписаться в Telegram

Начиная с первого июня, российские магазины вводят новые правила принятия купюр, что может вызвать некоторые трудности для покупателей.

В связи с этим необходимо помнить о возможных проблемах, связанных с использованием поврежденных или фальшивых банкнот.

Если купюра имеет незначительные повреждения, она все равно будет принята Банком России как средство платежа. Однако, существуют определенные ограничения для сильно поврежденных купюр. Если на них есть значительные разрывы или части других банкнот, то в таких случаях магазины и супермаркеты могут отказаться принять купюру.

Официальный сайт Банка России предоставляет полезную информацию о способах защиты от фальшивых денег. Во-первых, обратите внимание на качество бумаги - она должна быть высокого качества и иметь специальные элементы безопасности, такие как водяные знаки и защитные нити - они являются надежными признаками подлинности купюр. Наконец, используйте специальные приложения, которые помогут вам проверить, является ли банкнота подлинной, сообщает PROGOROD11.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

7 часов назад

Смертельное ДТП с байкерами в Татарстане: погибли трое

Гид по скидкам Казани

16 часов назад

Казанцам рассказали, как жить на природе и с комфортом: выбираем перспективные коттеджные поселки

служба по устранению чешуйниц

Новости Татарстана

день назад

«Казанский стрелок» Ильназ не хочет продавать квартиру ради выплат потерпевшим

Интересное в Казани

2 дня назад

Чем занять детей на летних прогулках

ремонт телевизора panasonic в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

9 часов назад

Сомнолог КФУ рассказала, как витамин D влияет на сон

Новости Казани

16 часов назад

В Казани произошло смертельное ДТП с каршерингом

Новости Казани

8 часов назад

Более 1 тысячи мотоциклистов проехали колонной в Казани

Новости Казани

10 часов назад

Директор института КФУ готовится уйти в отставку

Новости Татарстана

10 часов назад

Пенсий больше не ждите: с 25 мая миллионы пожилых россиян вынуждены вновь работать
Новости Казани
день назад

Honda была зажата: в Казани на Мамадышском тракте столкнулись 4 машины

Honda была зажата: в Казани на Мамадышском тракте столкнулись 4 машины

Новости Казани

6 часов назад

«Рубин» сыграл вничью с «Сочи» в последнем матче чемпионата страны

Гид по скидкам Казани

17 часов назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще

Новости Татарстана

8 часов назад

На въезде в Нижнекамск перекроют движение из-за ремонта трассы

Новости Татарстана

8 часов назад

В Татарстане в логоцентры маркетплейсов вложили 9,4 млрд
Переломал 7 ребер: полицейского из Зеленодольска хотят посадить на 10 лет
Новости Татарстана
день назад

Переломал 7 ребер: полицейского из Зеленодольска хотят посадить на 10 лет

Новости Казани

10 часов назад

«Рубин» - «Сочи»: Рожков и Мартынович остались в запасе

Новости Казани

10 часов назад

Казанец вернул долг по алиментам в размере 900 тысяч рублей

Новости Татарстана

10 часов назад

В Татарстане сев яровых близок к завершению
Новости Казани
5 дней назад

Тур по городам от ВкусВилла: вкусное путешествие по восьми городам