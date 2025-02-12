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Дальше только пешком: в РФ вступили в силу строгие поправки в КоАП и УГ - у кого могут моментально изъять авто

С 25 июля в России вступили в силу значительные...

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С 25 июля в России вступили в силу значительные изменения в Кодексе об административных правонарушениях и Уголовном кодексе, направленные на ужесточение ответственности за нарушения ПДД.

Особое внимание уделено водителям, лишённым прав, которые теперь рискуют столкнуться не только с административными, но и с уголовными наказаниями.

Новые меры пресечения:

  • Штрафы и обязательные работы: Поправки в административный кодекс устанавливают штрафы от 50 до 100 тыс. рублей или от 150 до 200 часов обязательных работ для тех, кто вновь попался за рулём после лишения прав.
  • Уголовная ответственность: Новая статья в Уголовном кодексе предусматривает штраф до 200 тыс. рублей, до 360 часов обязательных работ, принудительные работы до года или лишение свободы до года за повторное управление автомобилем после лишения прав.
  • Конфискация автомобиля: Введена возможность конфискации автомобилей у водителей, совершивших нарушения в состоянии алкогольного опьянения. Эта мера применима исключительно к транспортным средствам, принадлежащим нарушителю.

Случаи применения

Конфискация автомобиля может быть применена, если водитель неоднократно попадался за рулём в нетрезвом виде. Это решение суда должно соответствовать строгим критериям, убедившись, что машина использовалась в момент совершения преступления.

Экспертное мнение

По мнению экспертов, хотя идея конфискации может казаться справедливой, она не учитывает тех, кто может использовать автомобиль, принадлежащий другому лицу. Это создаёт правовую коллизию, особенно когда машина является собственностью нескольких лиц или приобретена в браке.

Общественное восприятие

Введение таких строгих мер вызывает смешанные чувства среди населения. Некоторые считают, что такие действия необходимы для повышения безопасности на дорогах, в то время как другие видят в этом излишнюю жестокость закона.

Последние изменения в законодательстве направлены на то, чтобы сделать улицы безопаснее и уменьшить количество аварий, вызванных водителями без прав или в состоянии опьянения. Однако важно, чтобы такие меры сопровождались чёткими правилами их применения, чтобы не нарушать права других граждан, сообщает iz.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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