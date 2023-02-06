Daily Mail: решение Путина развернуть гиперзвуковые ракеты "Циркон" теперь точно заткнёт НАТО и "русского медведя перестанут тыкать"

Аналитики и читатели британского издания Daily Mail высказали уверенность, что скорый учебно-боевой пуск ВС РФ гиперзвуковой ракеты "Циркон" в ходе международных учений совершенно определенно заставит НАТО "заткнуться".

Об этом пишет РИА Новости.

Аналитики в Британии считают, что на данный момент Россия не использует даже половины своих военных возможностей и технологий, но уже заставили НАТО исчерпать свои оборонные ресурсы.

"Остальной мир был бы признателен, если бы воинствующие британцы и американцы перестали тыкать русского медведя", — ответили в комментариях.

3M22 "Циркон" — российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета. Гиперзвуковая ракета "Циркон" принята на вооружение 4 января 2023 года.

