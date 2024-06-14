Дягилевский фестиваль в Перми вновь пройдет при поддержке Сбера

Дягилевский фестиваль откроется 20 июня и продлится до 29 июня. В этом году фестиваль вновь представит три оперные премьеры.

Впервые в России будет исполнена опера Паскаля Дюсапена «Страсть», признанная музыкальной критикой одним из главных сочинений XXI века. Свою интерпретацию одного из важнейших произведений XXI века представят музыкальный руководитель постановки Теодор Курентзис, режиссер Анна Гусева, оркестр и хор musicAeterna.

«Цикл Стравинского», открытый в прошлом году «Персефоной», продолжит постановка «Похождений повесы» в интерпретации худрука новосибирского театра «Красный факел» режиссера Андрея Прикотенко и большого знатока музыки XX века — дирижера Федора Леднева.

Еще одним событием фестиваля станет «Волшебная флейта» Моцарта в постановке музыкального руководителя и дирижера Евгения Воробьева и режиссера Нины Воробьевой.

Также в программу фестиваля традиционно войдут симфонические и камерные концерты, драматические спектакли и междисциплинарные перформансы. Для студентов творческих вузов будет организована образовательная программа, а для всех жителей города и гостей фестиваля будет работать фестивальный клуб.

Александр Анащенко, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Сбер активно участвует в жизни регионов, в том числе, поддерживая проекты в сфере искусства. Дягилевский фестиваль — знаковое событие как в культурной жизни Перми, так и всей страны. Мы много лет являемся партнерами мероприятия и интегрируемся в программу фестиваля, чтобы классическая музыка стала ближе жителям всей страны. Для этого мы создаем эксклюзивные плейлисты в профиле Дягилевского фестиваля в HiFi-стриминге Звук, а в онлайн-кинотеатре Okko проводим прямые трансляции основных событий фестиваля».

Ангелина Макиенко, директор Дягилевского фонда поддержки культурных инициатив:

«Дягилевский фестиваль подтверждает свою репутацию одного из главных оперных фестивалей страны и представит летом три новые постановки. Оперный материал позволяет и воплотить принцип междисциплинарности, которого придерживается фестиваль, и дает максимальные возможности исследования различных форм и поиска нового языка в сфере современного театра».

Организатором Дягилевского фестиваля является Дягилевский фонд поддержки культурных инициатив. Фестиваль в 2024 году реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.