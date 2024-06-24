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Дягилевский фестиваль в Перми создал плейлисты с классической музыкой для HiFi-стриминга Звук

HiFi-стриминг Звук и Дягилевский фестиваль уже второй год представляют плейлисты, состоящие из классических и современных композиций и музыки фестивального репертуара.

Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк

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HiFi-стриминг Звук и Дягилевский фестиваль уже второй год представляют плейлисты, состоящие из классических и современных композиций и музыки фестивального репертуара.

Три новых подборки в HiFi-качестве отражают дух фестиваля и знакомят с музыкой, которая на нем звучит. Свои плейлисты специально для проекта в этом году создали дирижер-постановщик премьеры фестиваля Евгений Воробьев и перкуссионист Пётр Главатских.

Александр Анащенко, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:
«Дягилевский фестиваль — уникальное событие в мире искусства, настоящий праздник классической музыки. В Перми пройдут мировые премьеры опер, созданные эксклюзивно для фестиваля, которые, я уверен, оценят все, как эксперты, как и любители. Культура — это территория диалога с нашими клиентами, поэтому мы традиционно поддерживаем фестиваль. Классическая музыка актуальна во все времена. А плейлисты на HiFi-стриминге Звук позволят каждому жителю нашей страны стать участником такого яркого события».

Первый плейлист составлен командой «Дягилевского фестиваля — 2024». В нем музыка, которая будет звучать на фестивале, от «Страстей по Матфею» И.С. Баха до «Страсти» П. Дюсапена. Все композиции имеют прямое отношение к программе фестиваля, хоть и не повторяют ее буквально: в нем представлены оперы В.А. Моцарта и И. Стравинского, сочинения К. Джезуальдо и К.Ф.Э Баха, Борис Березовский играет Балакирева, а Варвара Мягкова – Баха, барочная флейта, брасс ансамбль, Йоргос Калудис и Пётр Главатских.

Второй плейлист состоит из музыки, которая вдохновляет дирижера-постановщика фестивальной премьеры — оперы В.А. Моцарта «Волшебная флейта» — легендарные скрипачи Гидон Кремер и Яша Хейфец, ноктюрна Ф. Шопена. А также плейлист дарит возможность открыть для себя новые имена композиторов прошлого.

Третий плейлист составил Пётр Главатских, перкуссионист-мультиинструменталист. Он поделился особыми записями, в которые исполнитель, музыка и время сошлись особым образом – и вдохновляют его.

Наталья Ярмолик, руководитель группы контентного маркетинга HiFi-стриминга Звук:
«Нам важно знакомить наших пользователей не только с новыми именами на музыкальной сцене, но и с великой классикой. Проект с Дягилевским фестивалем позволяет обратить внимание людей самых разных возрастов на потрясающие произведения великих композиторов в исполнении современников. Хватит всего пары кликов, чтобы окружить себя гармонией академической музыки в HiFi-качестве и прочувствовать атмосферу события».

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893

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