Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Дацик проиграл американцу Гаверну в главном бою накануне на арене «Динамо»

На спортивной арене «Динамо» в Москве состоялся...

tofight.ru

Подписаться в Telegram

На спортивной арене «Динамо» в Москве состоялся зрелищный турнир по смешанным боевым искусствам (MMA), в рамках которого российский боец Вячеслав Дацик встретился в главном бою вечера с американцем Джейсоном Гаверном. Несмотря на ожесточенное сопротивление, Дацик потерпел поражение после четырех раундов боя, результат которого был определен единогласным решением судей в пользу его американского оппонента.

Бой Дацика и Гаверна стал ключевым событием вечера, продемонстрировав высокий уровень мастерства и тактики от обоих участников. Это поражение стало вторым для Дацика в 2024 году, учитывая его предыдущее проигрышное сражение в мае против ирландца Шона Тёрнера. 44-летний Дацик, несмотря на свой ветеранский статус в спорте, показал отличную физическую форму и желание бороться до последнего.

Турнир также отметился другими значимыми боями. В основном карде Артем Рофаль из России одержал победу над иранцем Али Хейбати, также единогласным решением судей. Тем временем другой россиянин Тимур Мусаев произвел фурор, нокаутировав Андрея Чеботарева во втором раунде, подтвердив свой статус восходящей звезды в российском MMA.

Эти бои не только подтвердили высокий уровень российского MMA, но и привлекли внимание международной аудитории, благодаря участию иностранных бойцов, что способствует развитию спорта в России и за ее пределами. Вечер в Москве оказался насыщенным на драматические и запоминающиеся моменты, каждый из которых оставил зрителей в напряжении до последней секунды схваток, пишет matchtv.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

15 часов назад

Рахимов: в раздевалку, где исчезли часы Смолова, не заходил никто из «Рубина»

Интересное в Казани

8 часов назад

Ложное ощущение безопасности: стоматолог из Казани рассказала, как можно потерять здоровые зубы

санэпидемстанция уничтожение тараканов москва

Лонгриды

день назад

«Ты тупенький, а мы все умные»: стало известно, как бороться со школьным буллингом

Интересное в Казани

2 дня назад

16 зубов за 3 часа: стоматолог из Казани рассказала о современном способе лечения зубов у детей

рукопашный бой для детей в москве в Москве

Новости Казани

день назад

В летевшем в Казань самолете 13 ноября возникла проблема с двигателем в небе

Новости Казани

день назад

Под Казанью построят санаторий с минеральными источниками

Новости Казани

12 часов назад

В Казани оштрафуют таксиста, сбившего директора казанской школы «СОлНЦе»

Новости Казани

день назад

В аэропорту Казани сняты временные ограничения

Новости Татарстана

день назад

41-летний Тимур Нагуманов больше не мэр Альметьевска
Новости Казани
2 дня назад

В Казани уже начали заливать каток

Кроме того, лед уже начал появляться в п. Дербышки

Новости Татарстана

5 часов назад

В Нижнекамске неизвестный с охотничьим ножом напал на людей у детского сада

Новости России

день назад

T2 оценила цифровые бизнес-идеи школьников

Новости Казани

5 часов назад

В Казани «Динамо-Ак Барс» выиграл у саратовского «Протона»

Новости Татарстана

9 часов назад

В Татарстане 16 и 17 ноября ожидаются осадки и гололедица
В Татарстане на 70-м году жизни скончался ветер...
Новости Татарстана
9 часов назад

В Татарстане на 70-м году жизни скончался ветеран прокуратуры Иршат Яруллин

Новости Татарстана

12 часов назад

Раис Татарстана поручил усилить меры безопасности с наступлением холодов

Новости Татарстана

12 часов назад

Умерла советская и российская актриса Светлана Светличная

Новости Татарстана

13 часов назад

Форвард «Ак Барса» Дыняк прокомментировал драку с защитником СКА Деанджело
Новости России
5 дней назад

Эксперты из БРИКС и других стран выступят на международной конференции AI Journey