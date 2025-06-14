Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

«Да наступит мир»: Ватикан скрывал пророчество о России, известное как Тайна Фатимы

Папа Лев XIV снова привлёк внимание к Тайнам Фа...

dzen.ru

Подписаться на Дзен.канал

Новый Папа и загадка Фатимы: будет ли раскрыта тайна, связанная с Россией?

С приходом на престол Папы Льва XIV (Роберта Прево), первого Папы Римского из США, вновь всплыла одна из самых загадочных тем католической истории — «Тайны Фатимы», особенно третье послание, касающееся мученичества и... России.

Что такое «Тайны Фатимы»?

В 1917 году трое детей-пастушков в португальском городке Фатима заявили, что видели Деву Марию, которая передала им три пророчества:

  • Первая тайна: страшное видение ада.
  • Вторая тайна: предсказание войны и роль России в судьбе мира.
  • Третья тайна: долгое время держалась в секрете — о гибели Папы и мученичестве духовенства.

Церковь признала явления чудом, но обнародование третьей тайны откладывалось почти на 80 лет.

Что связывает Фатиму и Россию?

Во второй тайне содержался призыв посвятить Россию Непорочному Сердцу Марии, иначе она станет источником зла и войн. Этот пункт долго вызывал споры и только в XX веке Ватикан начал предпринимать символические шаги в этом направлении.

Загадки продолжаются

Хотя Ватикан официально раскрыл третью тайну в 2000 году, многие верят, что часть пророчества была скрыта. Ходят слухи о четвёртой тайне, в которой Россия якобы играет решающую роль в будущем мира.

Конспирологи утверждают, что Ватикан скрывает неудобную правду.

Атеисты называют всё мистификацией и детским воображением.

Уфологи видят в событиях 1917 года признаки контакта с внеземным разумом.

Что будет дальше?

Интерес к Тайнам Фатимы не угасает. Новый Папа, получивший репутацию реформатора, может решиться открыть то, что до сих пор оставалось за завесой молчания.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

19 часов назад

В Антарктиде открывают саркофаги с неизвестным черным материалом

Интересное в Казани

23 часа назад

Что убивает бизнес незаметно: три мысленных эксперимента, которые стоит пройти каждому предпринимателю

чем опасен клоп для человека

Лонгриды

день назад

Город с душой: как Иннополис отметил свой 10-летний юбилей

Интересное в Казани

3 дня назад

Как выбрать идеальный жилой комплекс? Четыре удивительные истории

эпиляция верхней губы отзывы в Москве

Не у нас

21 час назад

Игроки в России сталкиваются с массовыми сбоями в онлайн-играх

Не у нас

18 часов назад

В США нашли капсулу времени с предупреждением о гибели мира

Не у нас

10 часов назад

Google прекращает поддержку важной технологии

Не у нас

день назад

Госдума разрабатывает закон о медицинском туризме

Не у нас

день назад

Священнослужители объяснили правильные традиции поминовения усопших
Новости Казани
17 часов назад

Казань готовится к главному Сабантую республики, который пройдет 21 июня

Казань готовится к главному Сабантую республики.

Не у нас

3 минуты назад

Монреальские учёные обнаружили, как кофеин нарушает глубокий сон

Не у нас

8 минут назад

Россия и Китай укрепляют связи в области научной инфраструктуры

Не у нас

13 минут назад

Китайские туристы переосмыслили свои представления о России

Не у нас

7 часов назад

В России снизится стоимость ввоза иранских картофеля, курицы и яблок
Погиб второй юный пассажир легковушки, пострада...
Новости Татарстана
2 дня назад

Погиб второй юный пассажир легковушки, пострадавший в ДТП в Татарстане

Не у нас

7 часов назад

Рэймонд Курцвейл предсказывает бессмертие для человечества к 2029 году

Не у нас

7 часов назад

Священники объясняют, стоит ли венчаться после сожительства

Не у нас

7 часов назад

Российские ученые создали инструмент для предсказания будущего
В Альметьевске 3 человека отравились угарным газом
Новости Татарстана
3 дня назад

В Альметьевске 3 человека отравились угарным газом