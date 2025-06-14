«Да наступит мир»: Ватикан скрывал пророчество о России, известное как Тайна Фатимы
dzen.ru
Новый Папа и загадка Фатимы: будет ли раскрыта тайна, связанная с Россией?
С приходом на престол Папы Льва XIV (Роберта Прево), первого Папы Римского из США, вновь всплыла одна из самых загадочных тем католической истории — «Тайны Фатимы», особенно третье послание, касающееся мученичества и... России.
Что такое «Тайны Фатимы»?
В 1917 году трое детей-пастушков в португальском городке Фатима заявили, что видели Деву Марию, которая передала им три пророчества:
- Первая тайна: страшное видение ада.
- Вторая тайна: предсказание войны и роль России в судьбе мира.
- Третья тайна: долгое время держалась в секрете — о гибели Папы и мученичестве духовенства.
Церковь признала явления чудом, но обнародование третьей тайны откладывалось почти на 80 лет.
Что связывает Фатиму и Россию?
Во второй тайне содержался призыв посвятить Россию Непорочному Сердцу Марии, иначе она станет источником зла и войн. Этот пункт долго вызывал споры и только в XX веке Ватикан начал предпринимать символические шаги в этом направлении.
Загадки продолжаются
Хотя Ватикан официально раскрыл третью тайну в 2000 году, многие верят, что часть пророчества была скрыта. Ходят слухи о четвёртой тайне, в которой Россия якобы играет решающую роль в будущем мира.
Конспирологи утверждают, что Ватикан скрывает неудобную правду.
Атеисты называют всё мистификацией и детским воображением.
Уфологи видят в событиях 1917 года признаки контакта с внеземным разумом.
Что будет дальше?
Интерес к Тайнам Фатимы не угасает. Новый Папа, получивший репутацию реформатора, может решиться открыть то, что до сих пор оставалось за завесой молчания.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец