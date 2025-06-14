«Да наступит мир»: Ватикан скрывал пророчество о России, известное как Тайна Фатимы

Новый Папа и загадка Фатимы: будет ли раскрыта тайна, связанная с Россией?

С приходом на престол Папы Льва XIV (Роберта Прево), первого Папы Римского из США, вновь всплыла одна из самых загадочных тем католической истории — «Тайны Фатимы», особенно третье послание, касающееся мученичества и... России.

Что такое «Тайны Фатимы»?

В 1917 году трое детей-пастушков в португальском городке Фатима заявили, что видели Деву Марию, которая передала им три пророчества:

Первая тайна: страшное видение ада.

Вторая тайна: предсказание войны и роль России в судьбе мира.

Третья тайна: долгое время держалась в секрете — о гибели Папы и мученичестве духовенства.

Церковь признала явления чудом, но обнародование третьей тайны откладывалось почти на 80 лет.

Что связывает Фатиму и Россию?

Во второй тайне содержался призыв посвятить Россию Непорочному Сердцу Марии, иначе она станет источником зла и войн. Этот пункт долго вызывал споры и только в XX веке Ватикан начал предпринимать символические шаги в этом направлении.

Загадки продолжаются

Хотя Ватикан официально раскрыл третью тайну в 2000 году, многие верят, что часть пророчества была скрыта. Ходят слухи о четвёртой тайне, в которой Россия якобы играет решающую роль в будущем мира.

Конспирологи утверждают, что Ватикан скрывает неудобную правду.

Атеисты называют всё мистификацией и детским воображением.

Уфологи видят в событиях 1917 года признаки контакта с внеземным разумом.

Что будет дальше?

Интерес к Тайнам Фатимы не угасает. Новый Папа, получивший репутацию реформатора, может решиться открыть то, что до сих пор оставалось за завесой молчания.