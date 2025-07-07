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· 16+ · Екатерина Баранова

Чтобы огурцы не хворали, и листва была чистая, использую только это чудо-средство: советы от садовода со стажем

Огурцы требуют регулярной заботы, особенно в пе...

OK.ru

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Огурцы требуют регулярной заботы, особенно в период активного роста. Опрыскивание молочно-йодным раствором помогает укрепить растения, защищает их от заболеваний и сохраняет листья зелеными.

Эту процедуру следует повторять каждые 7-10 дней, начиная с появления первых настоящих листьев.

Для раствора потребуется:

  • 9 литров воды

  • 1 литр молока или сыворотки (выбирайте по цене)

  • 30 капель йода

  • 20 граммов хозяйственного мыла

Инструкция по приготовлению:

  1. Смешайте все компоненты в ведре или другом удобном контейнере.

  2. Перемешайте до полного растворения всех ингредиентов.

  3. Используя опрыскиватель, обильно обработайте огурцы, внимательно покрывая все листья, особенно с обеих сторон.

Что даст этот раствор:

Регулярное использование этого раствора поможет предотвратить болезни, укрепить иммунитет и сохранить ярко-зеленые листья. Это простое средство сделает ваши огурцы здоровыми и крепкими, обеспечив хорошую урожайность.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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