Чтобы огурцы не хворали, и листва была чистая, использую только это чудо-средство: советы от садовода со стажем
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Огурцы требуют регулярной заботы, особенно в период активного роста. Опрыскивание молочно-йодным раствором помогает укрепить растения, защищает их от заболеваний и сохраняет листья зелеными.
Эту процедуру следует повторять каждые 7-10 дней, начиная с появления первых настоящих листьев.
Для раствора потребуется:
9 литров воды
1 литр молока или сыворотки (выбирайте по цене)
30 капель йода
20 граммов хозяйственного мыла
Инструкция по приготовлению:
Смешайте все компоненты в ведре или другом удобном контейнере.
Перемешайте до полного растворения всех ингредиентов.
Используя опрыскиватель, обильно обработайте огурцы, внимательно покрывая все листья, особенно с обеих сторон.
Что даст этот раствор:
Регулярное использование этого раствора поможет предотвратить болезни, укрепить иммунитет и сохранить ярко-зеленые листья. Это простое средство сделает ваши огурцы здоровыми и крепкими, обеспечив хорошую урожайность.
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