Чтобы огурцы не хворали, и листва была чистая, использую только это чудо-средство: советы от садовода со стажем

Огурцы требуют регулярной заботы, особенно в период активного роста. Опрыскивание молочно-йодным раствором помогает укрепить растения, защищает их от заболеваний и сохраняет листья зелеными.

Эту процедуру следует повторять каждые 7-10 дней, начиная с появления первых настоящих листьев.

Для раствора потребуется:

9 литров воды

1 литр молока или сыворотки (выбирайте по цене)

30 капель йода

20 граммов хозяйственного мыла

Инструкция по приготовлению:

Смешайте все компоненты в ведре или другом удобном контейнере. Перемешайте до полного растворения всех ингредиентов. Используя опрыскиватель, обильно обработайте огурцы, внимательно покрывая все листья, особенно с обеих сторон.

Что даст этот раствор:

Регулярное использование этого раствора поможет предотвратить болезни, укрепить иммунитет и сохранить ярко-зеленые листья. Это простое средство сделает ваши огурцы здоровыми и крепкими, обеспечив хорошую урожайность.