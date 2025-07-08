Чтобы огурцы не хворали, и листва была чистая, использую только это чудо-средство: дельные советы от садовода со стажем

Если хотите, чтобы огурцы росли здоровыми и не страдали от болезней, регулярные оздоровительные обработки — это ваш верный помощник.

Простое молочно-йодное опрыскивание защитит растения, укрепит их и сделает плоды крепкими и хрустящими. Проводить обработку нужно каждые 7-10 дней, начиная с появления 3-4 настоящих листьев.

Для раствора потребуется:

9 литров воды

1 литр молока или сыворотки (по вашему выбору)

30 капель йода

20 граммов хозяйственного мыла

Как приготовить раствор:

В ведре или другом удобном контейнере смешайте все компоненты. Хорошо перемешайте смесь до полного растворения ингредиентов. Опрыскайте огурцы обильно, обращая особое внимание на листья с обеих сторон.

Результаты применения:

Этот раствор помогает предотвратить заболевания, укрепить иммунитет огурцов и сохраняет их листья зелеными и здоровыми. Регулярные обработки помогут вам вырастить крепкие и здоровые растения, которые принесут хороший урожай.