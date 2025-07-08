Чтобы огурцы не хворали, и листва была чистая, использую только это чудо-средство: дельные советы от садовода со стажем
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Если хотите, чтобы огурцы росли здоровыми и не страдали от болезней, регулярные оздоровительные обработки — это ваш верный помощник.
Простое молочно-йодное опрыскивание защитит растения, укрепит их и сделает плоды крепкими и хрустящими. Проводить обработку нужно каждые 7-10 дней, начиная с появления 3-4 настоящих листьев.
Для раствора потребуется:
9 литров воды
1 литр молока или сыворотки (по вашему выбору)
30 капель йода
20 граммов хозяйственного мыла
Как приготовить раствор:
В ведре или другом удобном контейнере смешайте все компоненты.
Хорошо перемешайте смесь до полного растворения ингредиентов.
Опрыскайте огурцы обильно, обращая особое внимание на листья с обеих сторон.
Результаты применения:
Этот раствор помогает предотвратить заболевания, укрепить иммунитет огурцов и сохраняет их листья зелеными и здоровыми. Регулярные обработки помогут вам вырастить крепкие и здоровые растения, которые принесут хороший урожай.
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