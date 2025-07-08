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Чтобы огурцы не хворали, и листва была чистая, использую только это чудо-средство: дельные советы от садовода со стажем

Если хотите, чтобы огурцы росли здоровыми и не ...

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Если хотите, чтобы огурцы росли здоровыми и не страдали от болезней, регулярные оздоровительные обработки — это ваш верный помощник.

Простое молочно-йодное опрыскивание защитит растения, укрепит их и сделает плоды крепкими и хрустящими. Проводить обработку нужно каждые 7-10 дней, начиная с появления 3-4 настоящих листьев.

Для раствора потребуется:

  • 9 литров воды

  • 1 литр молока или сыворотки (по вашему выбору)

  • 30 капель йода

  • 20 граммов хозяйственного мыла

Как приготовить раствор:

  1. В ведре или другом удобном контейнере смешайте все компоненты.

  2. Хорошо перемешайте смесь до полного растворения ингредиентов.

  3. Опрыскайте огурцы обильно, обращая особое внимание на листья с обеих сторон.

Результаты применения:

Этот раствор помогает предотвратить заболевания, укрепить иммунитет огурцов и сохраняет их листья зелеными и здоровыми. Регулярные обработки помогут вам вырастить крепкие и здоровые растения, которые принесут хороший урожай.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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