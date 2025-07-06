Чтобы огурцы не хворали, и листва была чистая, использую это чудо-средство: советы от садовода со стажем
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Для того чтобы огурцы не болели, а их листья оставались зелеными и крепкими, нужно проводить регулярные оздоровительные обработки.
Это простое опрыскивание помогает защитить растения от заболеваний, укрепить их иммунитет и обеспечит хороший рост плодов. Обработку следует проводить каждые 7-10 дней, начиная с момента появления 3-4 настоящих листьев.
Ингредиенты для раствора:
9 литров воды
1 литр молока или сыворотки (выбирайте тот, который дешевле)
30 капель йода
20 г хозяйственного мыла
Приготовление раствора:
Смешайте все компоненты в ведре или другом удобном контейнере.
Хорошо перемешайте смесь, чтобы все ингредиенты растворились.
Обильно опрыскайте растения, уделяя внимание всем листьям, особенно с обеих сторон.
Преимущества этого метода:
Опрыскивание этим раствором поможет предотвратить болезни, укрепить иммунитет огурцов и сохранить их листья ярко-зеленого цвета. Проводя регулярные обработки, вы обеспечите растениям здоровье и крепкие плоды.
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