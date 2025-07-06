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Чтобы огурцы не хворали, и листва была чистая, использую это чудо-средство: советы от садовода со стажем

Для того чтобы огурцы не болели, а их листья ос...

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Для того чтобы огурцы не болели, а их листья оставались зелеными и крепкими, нужно проводить регулярные оздоровительные обработки.

Это простое опрыскивание помогает защитить растения от заболеваний, укрепить их иммунитет и обеспечит хороший рост плодов. Обработку следует проводить каждые 7-10 дней, начиная с момента появления 3-4 настоящих листьев.

Ингредиенты для раствора:

  • 9 литров воды

  • 1 литр молока или сыворотки (выбирайте тот, который дешевле)

  • 30 капель йода

  • 20 г хозяйственного мыла

Приготовление раствора:

  1. Смешайте все компоненты в ведре или другом удобном контейнере.

  2. Хорошо перемешайте смесь, чтобы все ингредиенты растворились.

  3. Обильно опрыскайте растения, уделяя внимание всем листьям, особенно с обеих сторон.

Преимущества этого метода:

Опрыскивание этим раствором поможет предотвратить болезни, укрепить иммунитет огурцов и сохранить их листья ярко-зеленого цвета. Проводя регулярные обработки, вы обеспечите растениям здоровье и крепкие плоды.

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