Чтобы огурцы не хворали, и листва была чистая, использую это чудо-средство: советы от садовода со стажем

Для того чтобы огурцы не болели, а их листья оставались зелеными и крепкими, нужно проводить регулярные оздоровительные обработки.

Это простое опрыскивание помогает защитить растения от заболеваний, укрепить их иммунитет и обеспечит хороший рост плодов. Обработку следует проводить каждые 7-10 дней, начиная с момента появления 3-4 настоящих листьев.

Ингредиенты для раствора:

9 литров воды

1 литр молока или сыворотки (выбирайте тот, который дешевле)

30 капель йода

20 г хозяйственного мыла

Приготовление раствора:

Смешайте все компоненты в ведре или другом удобном контейнере. Хорошо перемешайте смесь, чтобы все ингредиенты растворились. Обильно опрыскайте растения, уделяя внимание всем листьям, особенно с обеих сторон.

Преимущества этого метода:

Опрыскивание этим раствором поможет предотвратить болезни, укрепить иммунитет огурцов и сохранить их листья ярко-зеленого цвета. Проводя регулярные обработки, вы обеспечите растениям здоровье и крепкие плоды.