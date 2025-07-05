Чтобы огурцы не болели, и листва была чистая, использую это чудо-средство: советы от садовода со стажем
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Регулярные оздоровительные обработки помогут огурцам оставаться здоровыми, зелеными и защищенными от болезней.
Это простое и эффективное опрыскивание улучшает состояние растений, укрепляет их иммунитет и способствует формированию крепких и хрустящих плодов. Проводить такую обработку следует каждые 7-10 дней, начиная с момента появления 3-4 настоящих листьев.
Рецепт для опрыскивания:
- 9 литров воды
- 1 литр молока или сыворотки (используйте тот, который дешевле)
- 30 капель йода
- 20 граммов хозяйственного мыла
Как готовить раствор:
- Смешайте все компоненты в ведре или другом удобном контейнере.
- Хорошо перемешайте смесь, чтобы все ингредиенты растворились.
- Обильно опрыскайте растения, уделяя внимание всем листьям, особенно с обеих сторон.
Преимущества этого раствора:
Этот раствор помогает предотвратить болезни, укрепить иммунитет огурцов и сохраняет их листья ярко-зеленого цвета. Регулярные обработки обеспечат рост здоровых и крепких плодов, а растения будут защищены от вредителей и заболеваний.
Заботьтесь о своих огурцах, и они отблагодарят вас здоровыми и вкусными плодами!
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