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Чтобы огурцы не болели, а листва была чистая использую это чудо-средство: советы от садовода со стажем

Чтобы огурцы не болели, а их листья оставались ...

OK.ru

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Чтобы огурцы не болели, а их листья оставались чистыми и зелеными, с июня, как только у растений появится 3-4 настоящих листа, можно начать регулярные оздоровительные обработки. Это простое опрыскивание помогает укрепить растения, защитить их от болезней и сделать плоды крепкими и хрустящими. Проводить обработку следует каждые 7-10 дней.

Рецепт для опрыскивания:

  • 9 литров воды

  • 1 литр молока или сыворотки (можно использовать тот, который дешевле)

  • 30 капель йода

  • 20 граммов хозяйственного мыла

Как готовить раствор:

  1. Смешайте все компоненты в ведре или другом удобном контейнере.

  2. Хорошо перемешайте смесь, чтобы все ингредиенты растворились.

  3. Обильно опрыскайте растения из опрыскивателя, уделяя внимание всем листьям, особенно с обеих сторон.

Этот раствор помогает предотвратить болезни, укрепить иммунитет огурцов и сохранить их листья ярко-зеленого цвета.

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