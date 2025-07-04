Чтобы огурцы не болели, а листва была чистая использую это чудо-средство: советы от садовода со стажем

Чтобы огурцы не болели, а их листья оставались чистыми и зелеными, с июня, как только у растений появится 3-4 настоящих листа, можно начать регулярные оздоровительные обработки. Это простое опрыскивание помогает укрепить растения, защитить их от болезней и сделать плоды крепкими и хрустящими. Проводить обработку следует каждые 7-10 дней.

Рецепт для опрыскивания:

9 литров воды

1 литр молока или сыворотки (можно использовать тот, который дешевле)

30 капель йода

20 граммов хозяйственного мыла

Как готовить раствор:

Смешайте все компоненты в ведре или другом удобном контейнере. Хорошо перемешайте смесь, чтобы все ингредиенты растворились. Обильно опрыскайте растения из опрыскивателя, уделяя внимание всем листьям, особенно с обеих сторон.

Этот раствор помогает предотвратить болезни, укрепить иммунитет огурцов и сохранить их листья ярко-зеленого цвета.