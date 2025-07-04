Чтобы огурцы не болели, а листва была чистая использую это чудо-средство: советы от садовода со стажем
OK.ru
Чтобы огурцы не болели, а их листья оставались чистыми и зелеными, с июня, как только у растений появится 3-4 настоящих листа, можно начать регулярные оздоровительные обработки. Это простое опрыскивание помогает укрепить растения, защитить их от болезней и сделать плоды крепкими и хрустящими. Проводить обработку следует каждые 7-10 дней.
Рецепт для опрыскивания:
9 литров воды
1 литр молока или сыворотки (можно использовать тот, который дешевле)
30 капель йода
20 граммов хозяйственного мыла
Как готовить раствор:
Смешайте все компоненты в ведре или другом удобном контейнере.
Хорошо перемешайте смесь, чтобы все ингредиенты растворились.
Обильно опрыскайте растения из опрыскивателя, уделяя внимание всем листьям, особенно с обеих сторон.
Этот раствор помогает предотвратить болезни, укрепить иммунитет огурцов и сохранить их листья ярко-зеленого цвета.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец