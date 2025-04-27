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· 16+ · Полина Модестова

Чтобы котлеты в момент таяли во рту, бабушка меня научила добавлять в фарш один особый и простой ингредиент: теперь готовлю только так

Казалось бы, приготовить домашние котлеты проще...

warball.ru

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Казалось бы, приготовить домашние котлеты проще простого. Но на деле они не всегда получаются мягкими и сочными: мясо иногда выходит сухим, а на следующий день котлеты теряют вкус.

Моя бабушка знала простой способ, благодаря которому котлеты всегда оставались нежными и буквально таяли во рту.

Секрет — в ложке сметаны

Добавление жирной сметаны в фарш — главный трюк для мягкости и сочности:

  • Выбирайте сметану с жирностью не ниже 20%;

  • На каждые 500 граммов фарша добавляйте 1–2 столовые ложки сметаны;

  • После перемешивания дайте фаршу настояться 15–20 минут — так мясо лучше впитает вкус и влагу.

Дополнительные советы для идеальных котлет

  • Положите в центр каждой котлеты кусочек сливочного масла — это сделает их ещё нежнее;

  • Добавьте в фарш чайную ложку ледяной воды для лёгкости и воздушной текстуры;

  • Для хрустящей корочки обваляйте котлеты в панировочных сухарях или муке перед жаркой.

Этот способ отлично работает с любым видом мяса — будь то говядина, свинина, курица или индейка. Попробуйте сами — результат вас точно порадует!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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