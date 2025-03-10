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Чтобы котлеты тут же таяли во рту, бабушка меня научила добавлять в фарш простой ингредиент: теперь готовлю только так

Откройте для себя бабушкин секрет приготовления...

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Каждый, кто любит готовить, знает, что котлеты — это классика домашней кухни, которая никогда не выйдет из моды. Но как сделать так, чтобы котлеты получались не просто вкусными, но и таяли во рту?

Моя бабушка поделилась со мной семейным секретом, который я теперь с радостью делюсь с вами: добавление небольшого количества соды в фарш.

Почему сода?

Сода — это не только разрыхлитель для выпечки. В мясных блюдах сода выполняет роль мягкого мясного тендерайзера, делая фарш более нежным и сочным. При добавлении в фарш, сода начинает взаимодействовать с мясными белками, слегка их размягчая, что и придает котлетам невероятную нежность.

Как правильно использовать соду в котлетах

Чтобы ваши котлеты получились мягкими и сочными, добавьте на килограмм мяса половину чайной ложки соды. Размешайте фарш, лучше всего вручную, чтобы сода равномерно распределилась. После добавления соды дайте фаршу постоять в холодильнике примерно 30 минут перед формированием котлет. Это время необходимо для того, чтобы сода смогла «работать» с мясом.

Дополнительные советы для идеальных котлет:

  • Используйте мясо с небольшим количеством жира — это добавит сочности котлетам.
  • Не перебарщивайте с содой, чтобы избежать мыльного привкуса.
  • Обжаривайте котлеты на среднем огне, чтобы они равномерно прожарились, но остались мягкими внутри.

Этот простой трюк с добавлением соды в фарш позволит вам воссоздать вкус настоящих домашних котлет, которые будут таять во рту. Попробуйте этот метод, и вы удивите своих близких и гостей невероятно нежными и сочными котлетами, как из лучших рецептов бабушки!

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