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Чтобы котлеты таяли во рту, бабушка научила добавлять в фарш один особый ингредиент: теперь всегда делаю только так

В каждой семье есть свои кулинарные секреты, пе...

rutube.ru

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В каждой семье есть свои кулинарные секреты, передающиеся из поколения в поколение. Одна из таких ценных находок — уникальный ингредиент, который добавляют в фарш для котлет, чтобы они получались особенно мягкими и нежными. Этот секрет мне передала моя бабушка, и теперь я с удовольствием делюсь им с вами.

Ингредиент, который творит чудеса

Итак, чтобы котлеты получались идеально мягкими и таяли во рту, бабушка рекомендовала добавлять в фарш небольшое количество соды. Всего лишь половина чайной ложки на килограмм мяса преобразует текстуру котлет, делая их удивительно мягкими и сочными.

Как правильно использовать соду в фарше

Чтобы сода оказала нужное воздействие, важно соблюдать несколько простых правил:

  1. Тщательно смешать фарш с содой. Это гарантирует, что сода равномерно распределится по всей массе.
  2. Дать фаршу отдохнуть. После добавления соды фаршу стоит дать постоять в холодильнике минимум 30 минут. Это время необходимо для того, чтобы сода смогла взаимодействовать с мясом и сделать его максимально нежным.
  3. Жарить на среднем огне. Соблюдение умеренной температуры жарки поможет сохранить всю сочность котлет и избежать выгорания соды, что может придать неприятный привкус.

Заключение

Этот простой, но эффективный способ приготовления котлет с использованием соды поможет вам удивить и порадовать вашу семью и гостей. Нежные и сочные котлеты, которые тают прямо во рту, обязательно станут хитом вашего стола!

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