Чтобы котлеты таяли во рту, бабуля заставляла добавлять в фарш особый ингредиент: теперь готовлю только так

В каждой семье есть свои кулинарные традиции и секреты, передающиеся из поколения в поколение. Один из таких секретов, который делает обычные котлеты настоящим кулинарным шедевром, недавно был раскрыт мною благодаря бабушке. Теперь этот необычный ингредиент — неотъемлемая часть моего рецепта.

Волшебный компонент: мелко натертое ледяное масло

Именно добавление мелко натертого ледяного масла в фарш перед формированием котлет делает их невероятно сочными и нежными. Масло, медленно тая в процессе жарки, равномерно распределяется по всей массе котлеты, делая каждый кусочек удивительно мягким и ароматным.

Почему это работает?

Ключ к успеху кроется в том, как масло взаимодействует с мясом и другими ингредиентами во время приготовления. Под воздействием тепла масло тает, обволакивая мясные волокна, что предотвращает их сухость и обеспечивает дополнительную влажность. Это особенно важно, если вы используете постное мясо.

Преимущества добавления ледяного масла:

Нежность : Котлеты получаются невероятно мягкими.

: Котлеты получаются невероятно мягкими. Сочность : Масло способствует сохранению соков внутри котлет, предотвращая их испарение при жарке.

: Масло способствует сохранению соков внутри котлет, предотвращая их испарение при жарке. Вкус: Масло добавляет богатый молочный аромат, который хорошо сочетается с любыми специями и добавками.

Как правильно использовать этот метод?

Выбор масла: Лучше всего подходит обычное несоленое сливочное масло, которое нужно заморозить заранее. Подготовка масла: Натирайте масло на мелкой терке прямо в фарш. Смешивание: Добавьте масло в фарш и аккуратно перемешайте, стараясь не переусердствовать, чтобы масло осталось в виде маленьких кусочков. Жарка на сковороде: Жарьте котлеты на среднем огне, чтобы масло таяло постепенно и равномерно.

Этот простой, но эффективный трюк поможет вам достичь идеальной текстуры котлет, которые будут таять во рту, принося удовольствие и наслаждение каждым кусочком. Попробуйте, и вы удивите своих домочадцев и гостей невероятно вкусным и оригинальным блюдом!